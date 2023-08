VIDEO- लंका प्रीमियर लीग में दूसरी बार मैदान में घुसा सांप, बगल से जाता देखकर फील्डर के उड़ गए होश

नई दिल्ली: श्रीलंका में इन दिनों लंका प्रीमियर लीग (LPL 2023) खेला जा रहा है. लीग के इस सीजन में दूसरी बार मैदान में सांप घुसने (Snake video) की घटना सामने आई है. सांप को अपने बगल से जाता देख फील्डर के होश उड़ गए. इससे पहले भी एक बार लाइव मैच के दौरान मैदान में सांप घुस गया था और अब यह दूसरी बार ऐसा हुआ है.

इस बार यह घटना 12 अगस्त को बी-लव कैंडी और जाफना किंग्स (Jaffna Kings vs B-Love Kandy) के बीच खेले गए मुकाबले के दौरान घटी. लाइव मैच के दौरान मैदान के अंदर सांप के आ जाने से खिलाड़ी ही नहीं फैंस भी दहशत में आ गए. गनीमत ये रही कि सांप ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और थोड़े विराम के बाद मैच फिर से शुरू कर दिया गया.

लंका प्रीमियर लीग 2023 के 15वें मैच में बी लव कैंडी और जाफना किंग्स के बीच मुकाबला में घटी. इस मैच में अचानक सांप ने मैदान पर एंट्री मारी. सांप को अपने पास से गुजरता देखकर मैदान में श्रीलंकाई फील्डर इसरु उदाना (Isuru Udana) के होश उड़ गए. फील्डिंग के दौरान उदाना का पैर सांप पर पड़ने ही वाला था कि उन्हें खतरे का आभास हुआ और उन्होंने खुद को सांप से दूर कर लिया. इस तरह सांप के डसने से उदाना बाल-बाल बच गए. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

सांप के मैदान से जाने के बाद खेल दोबारा से शुरू हुआ. इस मुकाबले में कैंडी टीम ने जाफना किंग्स को 8 रन से हरा दिया. कैंडी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर के 8 विकेट खोकर 178 रन का स्कोर बनाए. मोहम्मद हैरिस ने 81 रन बनाए. इसके जवाब में जाफना किंग्स की टीम शोएब मलिक के अर्धशतक के बावजूद 170 रन ही बना सकी.

इस सीजन में दूसरी बार मैदान में निकला सांप

लंका प्रीमियर लीग 2023 में यह दूसरी बार है जब लाइव मैच के दौरान मैदान पर सांप निकलने की घटना हुई है. इससे पहले, 1 अगस्त को खेले गए मुकाबले में भी मैदान पर सांप निकलने की घटना सामने आई थी. गॉल टाइटंस और दांबुला ऑरा के बीच मैच के दौरान भी मैदान में सांप घुस गया था. सांप को देखकर बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन के भी होश उड़ गए. वहीं, भारत के अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (DK) ने इस घटना पर ट्वीट कर बांग्लादेश पर तंज कसा.