VIDEO: फील्डिंग के दौरान हादसा, पूजा वस्त्राकर- स्नेह राणा का सिर टकराया, दर्द से कराहते अस्पताल गईं भारतीय ऑलराउंडर

मुंबई. भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में फील्डिंग के दौरान बड़ा हादसा हुआ. गेंद को रोकने के दौरान भारतीय फील्डर पूजा वस्त्राकर और स्नेह राणा के जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद स्नेह राणा काफी मुश्किल में नजर आईं. स्नेह राणा को इस टक्कर के बाद अस्पताल ले जाया गया है और वह अब मैच से बाहर हो गई हैं. उनकी जगह हरलीन देयोल को कनकशन खिलाड़ी के खिलाड़ी के रुप में टीम में शामिल किया गया है.

यह घटना 25वें ओवर में हुई. ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज बेथ मूनी ने शॉर्ट खेला. बैकबर्ड प्वॉइंट पर इस शॉट को रोकने के लिए पूजा वस्त्राकर और स्नेह राणा ने बिना एक दूसरे को देखे भागीं, इसी क्रम में दोनों खिलाड़ियों का सिर टकरा गया. वस्त्राकर हालांकि इस टक्कर के बाद खड़ीं हो गई, मगर स्नेह राणा को सिर पकड़कर जमीन पर लेटे देखा गया. दोनों खिलाड़ियों को पहले आइस पैक दिया गया, बाद में भारतीय ऑलराउंडर स्नेह राणा मैदान छोड़कर बाहर चली गईं.

बीसीसीआई ने इस मामले में अपडेट देते हुए बताया है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच के दौरान फील्डिंग के दौरान टक्कर के बाद स्नेह राणा ने सिरदर्द की शिकायत की थी. उन्हें स्कैन के लिए ले जाया गया है और वह मौजूदा वनडे में आगे हिस्सा नहीं लेंगी. हरलीन देयोल को कन्कशन सब्स्टीट्यूट के तौर पर नामित किया गया है.

: Sneh Rana complained of headache after a collision while fielding during the second ODI against Australia.

She has been taken for scans and she will not take any further part in the ongoing ODI.

Harleen Deol has been named as a concussion substitute.#INDvAUS pic.twitter.com/iD5aECuigD

— BCCI Women (@BCCIWomen) December 30, 2023