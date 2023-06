'हां वो ही भारत के लिए अकेला खेल रहा था', ट्विटर पर MS Dhoni के फैन से भिड़े हरभजन सिंह

टीम इंडिया को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली हार के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस ने ट्विटर के जरिए अपना गुस्सा निकाला. इंग्लैंड में खेले गए फाइनल मैच में मिली हार किसी आईसीसी टूर्नामेंट में भारत को मिली लगातार नौंवीं हार है जिससे फैंस और भी ज्यादा भड़के हुए हुए. टीम इंडिया ने आखिरी आईसीसी ट्रॉफी साल 2013 में महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की कप्तानी में जीती थी. इसी वजह से एक और आईसीसी टूर्नामेंट में हार के बाद फैंस ने कैप्टन कूल को याद किया.

कई फैंस भावनाओं में बह गए और ऐसे ही एक फैन ने साल 2007 विश्व कप में टीम इंडिया को मिली जीत को लेकर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने टूर्नामेंट की जीत का पूरा श्रेय कप्तान धोनी को दिया.

फैन ने लिखा, “कोई कोच नहीं, कोई मेंटोर नहीं, युवा खिलाड़ी, ज्यादातर सीनियर खिलाड़ियों ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया. इससे पहले कभी किसी एक मैच में कप्तानी नहीं की. इस आदमी ने सेमीफाइनल में प्राइम ऑस्ट्रेलिया को हराया और कप्तान बनने के बाद 48 दिनों में टी20 विश्व कप जीता.”