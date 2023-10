Hindi Cricket Hindi

Social Media Reactions After South Africa Hand England Their Biggest Defeat In Odi World Cup History

SA vs ENG: 'बाउंड्री काउंट कर वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम..', द. अफ्रीका से शर्मनाक हार के बाद यूजर्स ने इंग्लैंड का उड़ाया मजाक

Reactions after SA hand ENG biggest defeat: साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 399/7 रनों का कोर खड़ा किया और फिर इंग्लैंड को 170/9 रन के स्कोर पर रोककर मौजूदा चैंपियन को वनडे में उसकी सबसे बड़ी हार थमा दी.

South Africa VS England

मुंबई: इंग्लैंड क्रिकेट टीम को वनडे इतिहास की अपनी अब तक की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है. वनडे वर्ल्ड कप 2023 में साउथ अफ्रीका (England VS South Africa) ने डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को 229 रनों से धूल चटा दी. साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 399/7 रनों का पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया और फिर इंग्लैंड को 170/9 रन के स्कोर पर रोक दिया. इस तरह इंग्लैंड को वनडे में अपनी सबसे बड़ी हार मिली. इस शर्मनाक हार के बाद इंग्लैंड टीम का सोशल मीडिया पर खूब मजाक (SA vs ENG Social Media Reactions) बन रहा है.

इंग्लैंड को लेकर मजेदार मीम्स बन रहे हैं और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड पिछले वर्ल्ड कप के फाइनल में बाउंड्री काउंट कर खिताब तो जीत गई लेकिन आज साउथ अफ्रीका के सामने टिक नहीं पाई. सोशल मीडिया यूजर्स और भी कई तरह-तरह के ताने मार रहे हैं.

वर्ल्ड कप 2023 में इंग्लैंड की 4 मैचों में ये तीसरी हार है जिससे उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की राह मुश्किल हो गई है. अब उसे टॉप-4 में जगह बनाने के लिए सभी 5 मैचों में जीत हासिल करनी होगी. वरना वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड का बोरिया बिस्तर लीग स्टेज में ही बंधने की आशंका है.

It’s not for us to give England advice, but we’d like to point out it’s typically a 9 hr 40 minutes flight from Delhi to London Heathrow. — Iceland Cricket (@icelandcricket) October 21, 2023

#WorldCup2023 is all about who can beat @englandcricket worse than anyone else. So everyday there is a new record being created. Whoever beat British like no tomorrow will win this World Cup. #Cricket #CricketWorldCup — Ek Amdavadi (@mpk300) October 21, 2023

Speechless with outrage and England’s approach to this Cricket WC.

Who fields first in those conditions?

Team selection all over the shop.

Butler seems at sea as skipper. — Shaun Summers (@shaunus84) October 21, 2023

गौरतलब है कि 2019 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड को बाउंड्री काउंट नियम के आधार पर विजेता घोषित किया गया था. इ्ंग्लैंड के सामने उस खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम थी. लेकिन इंग्लैंड टीम की जीत के बाद काफी विवाद हुआ था. दोनों टीमों के बीच फाइनल मुकाबला टाई रहा था, लेकिन बाउंड्री काउंट के आधार पर इंग्लैंड को विजेता घोषित कर दिया गया था और कीवी टीम खिताब जीतने से चूक गई थी.

