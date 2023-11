VIDEO: जुबानी जंग... डेविड वॉर्नर- राशिद खान में तीखी बहस, मार्श-अजमत भी आपस में भिड़े

मुंबई. आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीम आमने-सामने है. अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 292 रन का लक्ष्य रखा है, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने खराब शुरुआत की. इस मैच में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिला. ऑस्ट्रेलिया की पारी के दौरान डेविड वॉर्नर और राशिद खान के बीच कहासुनी देखने को मिली, वहीं मिचेल मार्श भी उमरजई के साथ बहस करते नजर आए.

ऑस्ट्रेलिया की पारी के बल्लेबाजी के दौरान चौथे ओवर में राशिद खान ओवर के बाद डेविड वॉर्नर के पास आकर कुछ कहते नजर आए, जिसके बाद वॉर्नर गुस्से में नजर आए. वॉर्नर लगातार राशिद खान को कुछ कहते दिख रहे थे. हालांकि इस दौरान राशिद खान पूरी तरह शांत नजर आ रहे थे.

वहीं इसके अलावा मिचेल मार्श और अफगानिस्तान के गेंदबाज उमरजई के बीच तीखी बहस हुई. उमरजई ने गेंद फेंकने के बाद बल्लेबाज मिचेल मार्श को स्लेज किया, जिसके बाद मिचेल मार्श ने उमरजई को कुछ कहा. आउट होने के बाद भी मिचेल मार्श उमरजई की तरफ बल्ले से इशारा करते देखे गए.

Aussies play with bat n not with mouths… Warner n Rashid Khan making peace with each other first n then btwn Marsh n Azmatullah still see the arrogance of Marsh 😤😤#AFGvAUS #AUSvAFG #AUSvsAFG #BANvsSL #SLvsBAN #Shakib #RashidKhan #Naveen pic.twitter.com/y350bKUZSl

— Cric_Lover 🏏 (@ankit_bhattar) November 7, 2023