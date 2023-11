कभी-कभी फुटवर्क ना होना भी अच्छा होता है: सचिन तेंदुलकर ने खोला मैक्सवेल के दोहरे शतक के पीछे की तकनीक का राज

मुंबई, आठ नवंबर | ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) की अविश्वसनीय पारी से आश्चर्यचकित महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने बुधवार को कहा कि ऐंठन और मांसपेशियों में खिंचाव के कारण उनका फुटवर्क बुरी तरह प्रभावित हुआ लेकिन हाथों और आंख के शानदार कॉम्बिनेशन के साथ बल्ले की असाधारण गति से ऑस्ट्रेलिया के इस खिलाड़ी ने अफगानिस्तान के खिलाफ दोहरा शतक ठोका.

अफगानिस्तान के खिलाफ मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया की टीम 292 रन का पीछा करते समय 91 रन पर सात विकेट गंवा कर मुश्किल में थी लेकिन मैक्सवेल ने 128 गेंद में नाबाद 201 रन की जादुई पारी खेलकर अकेले दम टीम को जीत दिला दी.

मैक्सवेल को अपनी शानदार पारी के दौरान गंभीर ऐंठन और मांसपेशियों में खिंचाव का सामना करना पड़ा. वह एक समय अपने दोनों पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहे थे. क्रिकेट में अब बल्लेबाज को रनर की सुविधा नहीं दी जाती है ऐसे में उन्होंने दर्द का सामना करते हुए खेलना जारी रखा.

Life and cricket have many parallels. Sometimes, like a spring, what pulls you back is also what propels you forward.

During yesterday’s game, @Gmaxi_32’s cramps constrained his footwork. He had to stay put at the crease, but that enabled him to have a steady head, watch the… pic.twitter.com/8ZEp6m6gC8

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 8, 2023