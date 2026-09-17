भारत के खिलाफ श्रीलंका का क्लीन स्वीप बचाने वाले सोनल दिनुशा को ICC से मिला बड़ा सम्मान, जीता यह अवॉर्ड

भारत के खिलाफ 3 शतक जमाने वाले सोनल दिनुशा ने आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड अपने नाम किया है. उन्होंने दूसरे टेस्ट में भारत के जबड़े से जीत छीनकर कोलंबो टेस्ट ड्रॉ कराने का कारनामा किया था.

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श्रीलंका के बल्लेबाज सोनल दिनुशा @ANI

भारत के खिलाफ 2 टेस्ट में सोनल दिनुशा ने ठोके थे 3 शतक

कोलंबो टेस्ट की दोनों पारियों में शतक जमाकर भारत से छीनी जीत

अगस्त 2026 के लिए ICC ने चुना प्लेयर ऑफ द मंथ, पहली बार मिला खिताब

दिनुशा बोले- भारत के खिलाफ 3 शतक लगाना और रन बनाना हमेशा रहेगा याद

श्रीलंका के उभरते हुए ऑलराउंडर सोनल दिनुशा को आईसीसी ने अगस्त महीने का मेंस ‘प्लेयर ऑफ द मंथ’ खिलाड़ी चुना है. उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में पहली बार यह अवॉर्ड जीता है. भारत के खिलाफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज (ICC WTC 2025-27) से पहले श्रीलंका के लिए सिर्फ तीन टेस्ट मैच खेलने वाले इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने दो मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए.

दिनुशा ने सीरीज का अंत 140 की बेमिसाल औसत से 420 रन बनाने के साथ किया था, जिसमें तीन शतक और एक अर्धशतक शामिल रहा था. भारतीय टीम दूसरे टेस्ट में चौथे दिन तक जीत की हकदार दिख रही थी और अगर वह ऐसा कर देती तो मेजबान टीम का 0-2 से सफाया हो जाता लेकिन दिनुशा ने अपनी बैटिंग से भारतीय टीम के इरादों पर पानी फेरकर दूसरा टेस्ट ड्रॉ करा दिया.

अपनी हालिया उपलब्धि के बारे में बात करते हुए दिनुशा ने कहा, ‘यह सम्मान मेरे लिए बहुत मायने रखता है, खासकर मेरे करियर की शुरुआत में ही, और मैं इस सम्मान के लिए आईसीसी का सचमुच आभारी हूं.’ भले ही भारत के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को 165 रनों से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन दिनुशा ने पहली पारी में 100 और दूसरी पारी में 84 रन बनाए थे.

वहीं,दूसरे टेस्ट में जब मेजबान टीम सीरीज में क्लीन स्वीप से बचने के लिए संघर्ष कर रही थी, तब दिनुशा ने दोनों पारियों में शतक (103 और नाबाद 133) लगाकर मैच को यादगार ड्रॉ में बदला. दिनुशा ने आगे कहा, ‘भारत के खिलाफ खेली गई सीरीज मेरे दिल में हमेशा एक खास जगह रखेगी. तीन शतक लगाना एक सपना सच होने जैसा था, और कोलंबो और गॉल में अपने घरेलू दर्शकों के सामने इन्हें बनाना इसे और भी खास बनाता है.’

उन्होंने कहा, ‘हालांकि, हमें वह नतीजा नहीं मिला जिसकी हमें उम्मीद थी, लेकिन दूसरे मैच में हमारी टीम ने जिस तरह से वापसी की, उससे हमारी टीम का जज्बा, भरोसा और दृढ़ संकल्प दिखाई दिया. मुझे गर्व है कि मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर वह संघर्ष किया.’

दिनुशा ने पिछले साल बांग्लादेश के खिलाफ हुई घरेलू सीरीज में अपना टेस्ट डेब्यू किया था. इस ऑलराउंडर ने बहुत कम समय में ही टेस्ट क्रिकेट में अपनी टीम के लिए खेलते हुए बड़ा प्रभाव डाला है, और वह इस उपलब्धि को हल्के में नहीं लेते. उन्होंने कहा, ‘श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए एक सम्मान की बात है, जिसे मैं कभी हल्के में नहीं लेता, और यह पहचान मुझे सीखते रहने, बेहतर बनने और टीम में योगदान देने के लिए और भी ज्यादा प्रेरित करती है. मैं आने वाले महीनों और वर्षों में श्रीलंका के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता रहूंगा.’

(एजेंसी से)