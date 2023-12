रिटायरमेंट के बाद मुथु के साथ सूप और चेन्नई में खाएंगे चाट: रविचंद्रन अश्विन ने नाथन लियोन को ट्विटर पर भेजा इनविटेशन

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के नाथन लियोन (Nathan Lyon) के रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) को अपना मेंटोर और ‘सबसे बड़े कोचों में से एक’ कहने के बाद भारतीय स्पिन ने उन्हें अपने घर, चेन्नई में आमंत्रित किया. अश्विन ने ये आमंत्रण ट्विटर के जरिए भेजा, जहां लियोन और उनके बीच एक मजाकिया बैंटर देखने को मिला.

पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के दौरान 500 टेस्ट विकेट हासिल करने की कगार पर खड़े ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन लियोन ने अपने करियर पर भारतीय दिग्गज रविचंद्रन अश्विन के प्रभाव पर बात करते हुए उन्हें “मेरे सबसे बड़े कोचों में से एक” बताया.

लियोन अश्विन का बहुत सम्मान करते हैं. पर्थ टेस्ट से पहले बात करते हुए उन्होंने कहा, “आप अश्विन को देखें, वह एक विश्व स्तरीय गेंदबाज हैं और मैंने उनके करियर की शुरुआत से ही उन्हें करीब से देखा है. हम दुनिया भर की विभिन्न परिस्थितियों में कई बार आमने-सामने हुए हैं. मैं ‘निश्चित रूप से उनसे सीखा है.”

विरोधियों के खिलाफ खेलने से सीखने के मौकों पर बात करते हुए, लियोन ने कहा कि अश्विन ने जाने-अनजाने उनके करियर में एक मेंटोर की भूमिका निभाई है. लियोन का ये दिल छू लेने वाला बयान जल्द सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

क्रिकेट फैंस इस स्टेटमेंट की अलग-अलग हिस्सों को ट्विटर पर शेयर किया. जिसमें से एक बयान में लियोन ने रिटायरमेंट के बाद अश्विन के साथ मुलाकात करने और बैठकर बियर पीने की बात ही थी.

I’m sure the competition to pick the best venue for this catch up will be strong, but we both have a few good years left in us yet @ashwinravi99 https://t.co/bCVyJglRQP

ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर ने ऐसी ही एक पोस्ट की रीट्वीट कर लिखा, “मुझे यकीन है कि इस मुलाकात के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान चुनने की प्रतिस्पर्धा मजबूत होगी, लेकिन हम दोनों के पास अभी भी कुछ अच्छे साल बाकी हैं अश्विन.”

We can do a home and away for the catch up too.

Sydney – your choice

Chennai – Soup with Muthu and chaat at OSB ( West Mambalam ).

Go well tomorrow and see u soon https://t.co/cXIG4D0XOk

— Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) December 13, 2023