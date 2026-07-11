सौरव गांगुली और अंजुम चोपड़ा को मिला ICC Hall of Fame सम्मान, जानें क्यों है ये खास

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली और अंजुम चोपड़ा को ICC Hall of Fame सम्मान से नवाजा गया है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के करियर, उपलब्धियों के बारे में...

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258 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत भी खराब रही. (Photo from IANS)

ICC Hall of Fame में भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और अंजुम चोपड़ा शामिल हुए

सौरव गांगुली को भारतीय क्रिकेट की सोच बदलने वाले कप्तानों में गिना जाता है

अंजुम चोपड़ा ICC Hall of Fame में शामिल होने वाली भारत की दूसरी महिला क्रिकेटर बनीं

दोनों खिलाड़ियों को क्रिकेट में उनके शानदार योगदान के लिए यह सर्वोच्च सम्मान मिला

ICC Hall of Fame: भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व वाली बात सामने आई है. दरअसल, पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और पूर्व महिला कप्तान अंजुम चोपड़ा को क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक ICC Hall of Fame में शामिल किया गया है. यह सम्मान उन खिलाड़ियों को दिया जाता है, जिन्होंने अपने प्रदर्शन और नेतृत्व से खेल पर गहरी छाप छोड़ी हो. गांगुली ने भारतीय पुरुष क्रिकेट को नई पहचान दिलाई, जबकि अंजुम चोपड़ा ने ऐसे दौर में महिला क्रिकेट को आगे बढ़ाया.

गांगुली ने बदली भारतीय क्रिकेट की सोच

बता दें सौरव गांगुली ने अपने 16 साल लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर में 18,575 रन बनाए. उन्होंने 1996 में लॉर्ड्स टेस्ट में शतक लगाकर अपने करियर की शानदार शुरुआत की थी. कप्तान के रूप में उन्होंने भारत को 2003 वनडे विश्व कप के फाइनल तक पहुंचाया और वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, हरभजन सिंह और जहीर खान जैसे युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताकर मजबूत टीम तैयार की. गांगुली ने इस सम्मान पर खुशी जताते हुए कहा कि ICC Hall of Fame में शामिल होना उनके क्रिकेट जीवन के सबसे यादगार पलों में से एक है.

अंजुम चोपड़ा ने महिला क्रिकेट को दी नई पहचान

अंजुम चोपड़ा ICC Hall of Fame में जगह बनाने वाली भारत की दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई. न्यूज एजेंसी IANS के अनुसार, उन्होंने 17 साल तक भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 3,500 से ज्यादा रन बनाए. वह भारत की पहली महिला क्रिकेटर थीं, जिन्होंने 100 वनडे मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया. कप्तान बनने के बाद, उन्होंने भारत को दक्षिण अफ्रीका में पहली विदेशी टेस्ट जीत दिलाई और 2005 महिला विश्व कप में टीम को उपविजेता बनाने में अहम भूमिका निभाई.

दोनों दिग्गजों को क्रिकेट का सबसे बड़ा सम्मान

ICC Hall of Fame में एक साथ सौरव गांगुली और अंजुम चोपड़ा का शामिल होना भारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है. दोनों खिलाड़ियों ने इस सम्मान का श्रेय अपने परिवार, कोच, साथियों और उन सभी लोगों को दिया, जिन्होंने उनके सफर में उनका साथ दिया. यह सम्मान उनके शानदार करियर और भारतीय क्रिकेट में दिए गए अमूल्य योगदान की बड़ी पहचान है.