'रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप 2024 तक कप्तान बने रहना चाहिए'; BCCI के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली का बड़ा बयान

कोलकाता: रोहित शर्मा के टी20 वर्ल्ड कप 2024 में खेलने को लेकर सस्पेंस कायम है. रोहित के अलावा स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के भी इस साल जून में होने वाले T20 विश्व कप में भी खेलना को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है. दोनों क्रिकेटरों ने 2022 में हुए टी20 विश्व कप के बाद से इस फॉर्मेट में कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला. रोहित की गैरमौजूदगी में हार्दिक पांड्या टी20 टीम की कप्तानी करते आ रहे थे, लेकिन पांड्या अभी चोट के कारण क्रिकेट से दूर है.

भारत को 11 जनवरी से अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है और इसमें कप्तान कौन होगा? इसपर भी सस्पेंस कायम है. इस बीच रोहित के टी20 विश्व कप में खेलने को लेकर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली का बयान सामने आया है.

T20 World Cup 2024: भारत के मैच देखने के लिए आपको करनी होगी रातों की नींद हराम! जानिए मैच की टाइमिंग

गांगुली ने रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि रोहित और विराट दोनों को टी20 विश्व कप 2024 में खेलना चाहिए. उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि रोहित को इस मेगा टूर्नामेंट तक टीम इंडिया का कप्तान बने रहना चाहिए.

बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष गांगुली ने दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भारतीय टीम के प्रदर्शन को लेकर भी अपनी बात कही. भारतीय टीम हाल में साउथ अफ्रीका के दौरे पर थी, जहां उसने तीन मैचों की टी20 सीरीज 1-1 से ड्रॉ किया जबकि इतने ही मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की. टीम इंडिया ने इसके अलावा इतिहास रचते हुए केपटाउन में अपना अब तक का पहला टेस्ट मैच जीता. इसके साथ ही भारतीय टीम दो मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से ड्रॉ कराने में सफल रही. टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका की धरती पर केवल दूसरी बार टेस्ट सीरीज ड्रॉ करा पाई है.

