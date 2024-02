U19 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत, खिलाड़ियों के मुरीद हुए दादा गांगुली और गौतम गंभीर

नई दिल्ली. अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत लगातार 5वीं बार फाइनल में पहुंच गया है. 5 बार की चैम्पियन टीम इंडिया इस बार अपना खिताब बचाने उतरी है और मंगलवार को खेले गए पहले सेमीफाइनल में उसने साउथ अफ्रीका को 2 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में कदम रख दिया है. अब वह अपने छठे वर्ल्ड कप खिताब से सिर्फ एक जीत दूर है. लेकिन सेमीफाइनल में वह मुश्किल में फंस गई थी, जब 245 रनों का पीछा करते हुए उसने अपने टॉप 4 विकेट सिर्फ 32 रनों पर गंवा दिए थे. इस धमाकेदार जीत की तारीफ पूर्व कप्तान सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) और पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने भी की है.

गांगुली ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, ‘क्या शानदार जीत है, जब स्कोर 32/4 पर था…युवा खिलाड़ियों द्वारा शानदार प्रदर्शन… साउथ अफ्रीका की टीम में भी कुछ अच्छी प्रतिभाएं थीं.’ गांगुली ने अपना यह संदेश BCCI को भी टैग किया है.

What a win from being 32 for 4 .. fantastic performance from the young boys .. some good talent in this South African side too @bcci

— Sourav Ganguly (@SGanguly99) February 6, 2024