सौरव गांगुली ने विराट कोहली के फैंस को लगाई कड़ी फटकार, कहा- इंग्लिश नहीं आती...

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटन्स के बीच खेले गए आईपीएल 2023 के अंतिम लीग मैच में दोनों टीमों के एक-एक बल्लेबाज ने शतक जड़ा था. बैंगलोर के लिए विराट कोहली ने जबकि गुजरात के लिए शुभमन गिल ने सेंचुरी ठोकी थी. इसके बाद पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने कोहली को नजरअंदाज करते हुए गिल की तारीफ की थी.

मैच के बाद गांगुली ने गिल को लेकर ट्वीट किया था. बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष गांगुली की विराट जब कप्तान थे तब भी नहीं बन रही थी और दोनों के बीच खुलकर मतभेद सामने आए थे. मैच के बाद गांगुली ने ट्वीट किया, “यह देश क्या प्रतिभा पैदा करता है .. शुभमन गिल .. वाह .. दो मैचों में शानदार दो शतकीय पारी.”

गांगुली ने अपनी तारीफ में कहीं भी कोहली का जिक्र नहीं किया था जबकि कोहली ने भी उस मैच में शानदार शतक लगाया था. इसके बाद कोहली के फैंस भड़क गए और उन्होंने गांगुली पर हमला करना शुरू कर दिया. ट्विटर पर प्रशंसकों की प्रतिक्रिया देखने के बाद गांगुली ने कोहली के फैंस पर निशाना साधा है. जो फैंस उनके ट्वीट को नहीं समझ सके, उन्हें उन्होंने खरी-खोटी सुनाई है.

गांगुली ने लिखा, आपको याद दिला दूं.. उम्मीद है आप में से जो लोग इस ट्वीट को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, वे अंग्रेजी समझते हैं .. अगर आप नहीं समझते हैं तो प्लीज किसी से समझ लें.”