Hindi Cricket Hindi

Sourav Ganguly Laud Sanju Samson After Match Winning Knock Against West Indies And Caution India By England

ईडन गार्डेंस में 97* ठोकने वाले संजू सैमसन पर गांगुली ने बरसाया प्यार, इंग्लैंड के खिलाफ चेताया भी

भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा कि अब टीम को इंग्लैंड के खिलाफ अधिक सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि इंग्लिश टीम वेस्टइंडीज से ज्यादा मजबूत टीम है.

संजू सैमसन @PTI

भारत ने सुपर 8 में अपने अंतिम मैच में धाकड़ वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है. दोनों टीमों के लिए यह मैच वर्चुअल क्वॉर्टर फाइनल जैसा था, जहां हारने वाली टीम बाहर होनी थी और जीतने वाली टीम को आगे बढ़ने का मौका था. यहां भारत ने संजू सैमसन (97*) की दमदार पारी की बदौलत जीत दर्ज कर ली. भारत की जीत के नायक बने संजू सैमसन की पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने जमकर तारीफ की है. इसके साथ ही उन्होंने भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ सतर्क रहने की सलाह भी दी.

सौरव गांगुली ने न्यूज एजेंसी ‘आईएएनएस’ के साथ बातचीत करते हुए कहा कि संजू सैमसन एक शानदार खिलाड़ी हैं. उन्हें व्हाइट बॉल क्रिकेट में लगातार मौका मिलना चाहिए. दादा ने कहा कि वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला गया मुकाबला क्वॉर्टर फाइनल जैसा था और इस मैच में संजू की 97 रनों की नाबाद पारी लाजवाब रही.

इस पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा, ‘संजू सैमसन उस तरह के खिलाड़ी हैं, जो अगर क्रीज पर सेट हो जाते हैं, तो विपक्षी टीम को काफी परेशान करते हैं. सैमसन ने मैच की स्थिति को देखते हुए बल्लेबाजी की, जिसका फायदा टीम को मिला.’

हालांकि, गांगुली ने भारतीय टीम को सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड से सावधान रहने की हिदायत दी. उन्होंने कहा कि इंग्लैंड वेस्टइंडीज से बेहतर टीम है और इस बात का सूर्या की सेना को ख्याल रखना होगा. दादा ने कहा कि भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ ठीक वैसे ही जीत दर्ज करेगी जैसे उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ की.

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार तीसरी बार भारतीय टीम सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगी. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को सेमीफाइनल में 68 रनों से हराया था. वहीं, टी20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 10 विकेट से जीत दर्ज की थी.

टी20 में भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक कुल 29 मुकाबले खेले गए हैं. इसमें से 17 मैच भारत ने जीते हैं. वहीं, इंग्लैंड ने 12 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. यानी टीम इंडिया क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में इंग्लैंड पर हावी रही है.

Add India.com as a Preferred Source

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/