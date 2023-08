Will Sanju Samson Missed The ODI World Cup Bus: नई दिल्ली. वनडे वर्ल्ड कप (ODI World Cup 2023) की तारीख नजदीक आ रही है और जल्दी ही इसके लिए भारतीय टीम का ऐलान भी किया जाएगा. हालांकि वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया एशिया कप (Asia Cup 2023) में खेलने को तैयार है और फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसे अपने घर में वनडे सीरीज खेलनी है. एशिया कप के लिए टीम के चयन के बाद अब वर्ल्ड कप टीम की तस्वीर भी करीब-करीब साफ हो चुकी है. भारत ने यहां 17 सदस्यीय टीम चुनी है, जबकि वर्ल्ड कप के लिए उसे 15 सदस्यीय टीम को चुनना है. मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर (Ajit Agarkar) भी यह साफ कर चुके हैं कि वर्ल्ड कप की टीम भी करीब-करीब यही होगी.

इस बीच वर्ल्ड कप के टीम का ऐलान करने में अभी समय बाकी है और इससे पहले कई पूर्व भारतीय खिलाड़ी अपनी-अपनी 15 सदस्यीय टीम का चयन कर रहे हैं. इस कड़ी में पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) भी जुड़ गए हैं. भारत से सौरव गांगुली के नेतृत्व में वर्ल्ड कप 2003 में शिरकत की थी, जहां टीम इंडिया टूर्नामेंट की उपविजेता रही थी. टीम इंडिया के इस पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज ने अपनी इस टीम में अनुभव को तरजीह दी है और तिलक वर्मा जैसी युवा प्रतिभा को फिलहाल नहीं चुना है.

यहां तक अभी कुछ महीने पहले तक ऐसा लग रहा था कि संजू सैमसन (Sanju Samson) वर्ल्ड कप के लिए टीम में अपनी जगह पक्की कर लेंगे लेकिन उनका लचर प्रदर्शन और ईशान किशन का शानदार प्रदर्शन उन पर भारी पड़ता दिख रहा है. गांगुली ने उन्हें बतौर बैकअप खिलाड़ी भी टीम में नहीं चुना है.