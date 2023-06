सौरव गांगुली ने 2021 के दुख-दर्द को किया याद, वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए जय शाह-रोजर बिन्नी को दी शुभकामनाएं

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली इस साल अक्टूबर-नवंबर में भारत में होने वाले 50 ओवर के विश्व कप 2023 को लेकर उत्साहित हैं. हालांकि गांगुली को इस बात का अफसोस है कि उनके कार्यकाल के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण देश 2021 में टी20 विश्व कप की मेजबानी नहीं कर सका.

आईसीसी ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल की मंगलवार को घोषणा कर दी. शेड्यूल के मुताबिक, टूर्नामेंट का पहला मैच पांच अक्टूबर को शुरू होगा और इसका फाइनल 19 नवंबर को खेला जाएगा. क्रिकेट के इस महाकुंभ में भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) की टीम 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक-दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरेगी.

बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली की अगुवाई में भारत कोरोना के चलते टी-20 वर्ल्ड कप की मेजबानी नहीं कर पाई थी. अब जब वर्ल्ड कप भारत में आयोजित हो रहा है तो गांगुली बीसीसीआई अध्यक्ष नहीं है, जिसे लेकर गांगुली का दुख-दर्द सामने आया है.

गांगुली ने वर्ल्ड कप का शेड्यूल आने के बाद ट्विटर पर लिखा, भारत में होने वाले वर्ल्ड कप को लेकर उत्साहित हूं. कोविड की वजह से अध्यक्ष रहते टूर्नामेंट नहीं हो सका था. क्या शानदार टूर्नामेंट होगा यह, बेहतरीन वेन्यू का चुनाव किया गया है. भारत की तरह किसी भी देश के पास इतने वेन्यू उपलब्ध नहीं है. बीसीसीआई इस टूर्नामेंट का आयोजन इस तरह करेगी कि दुनिया याद रखेगी. जय शाह, रोजर बिन्नी और सभी अधिकारियों और स्टॉफ को बहुत-बहुत बधाई.

टी20 विश्व कप मूल रूप से 2020 में ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में होना था. लेकिन कोरोना के कारण आईसीसी ने भारत को मेजबान बनाते हुए इस आयोजन को 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया. गांगुली उस समय बीसीसीआई अध्यक्ष थे.हालांकि, भारत में कोरोना के मामले बढ़ने के कारण 2021 में भी टी20 विश्व कप का आयोजन नहीं हो सका था. इसके बाद ओमान और यूएई ने संयुक्त मेजबानी में इसका आयोजन किया गया था.