VIDEO: छह मिनट लेट होने के बाद भी 'टाइम आउट' से बचे थे सौरव गांगुली, 16 साल पहले हुई थी घटना

नई दिल्ली. श्रीलंका के बल्लेबाज एंजलो मैथ्यूज का बांग्लादेश के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप 2023 में ‘टाइम आउट’ होना चर्चा का विषय बना है. एंजलो मैथ्यूज इंटरनेशनल क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं. एंजलो मैथ्यूज के टाइम आउट होने के बाद बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन की खेल भावना को लेकर सवाल उठ रहे हैं. क्या आपको पता है कि एंजलो मैथ्यूज से पहले यह रिकॉर्ड आज से 16 साल पहले भारतीय खिलाड़ी सौरव गांगुली के नाम दर्ज हो सकता है, मगर ग्रीम स्मिथ के खेल भावना दिखाने के कारण सौरव गांगुली टाइम आउट होने से बाल-बाल बच गए थे.

साल 2007 में भारतीय क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर थी, केपटाउन में दोनों देशों के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा था. खेल के चौथे दिन भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में सिर्फ छह रन के स्कोर पर अपने दोनों विकेट गंवा दिए. भारत को इतनी जल्दी दो विकेट गिरने की उम्मीद नहीं थी. चौथे नंबर पर सचिन तेंदुलकर को बल्लेबाजी के लिए आना था, मगर वह साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी के समय लंबे समय तक मैदान से बाहर थे, जिसकी वजह से वह निश्चित ओवर के बाद ही बल्लेबाजी कर सकते थे.

सौरव गांगुली उस समय बिना तैयारी के बैठे थे. टेस्ट क्रिकेट के नियमों के अनुसार तीन मिनटे में बल्लेबाज को क्रीज में पहुंचना था, ऐसे में सौरव गांगुली आनन-फानन में बैटिंग के लिए अपनी तैयारी शुरू की, उन्हें क्रीज तक पहुंचते- पहुंचते छह मिनट लग गए. उधर साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी बल्लेबाज का इंतजार कर थे. बल्लेबाज के आने में देरी हुई, जिसके बाद मैदान पर मौजूद अंपायर ने साउथ अफ्रीका के तत्कालीन कप्तान ग्रीम स्मिथ को ‘टाइम आउट’ के नियमों की जानकारी दी. मगर ग्रीम स्मिथ ने उस समय खेल भावना दिखाई, जिसकी वजह से सौरव गांगुली आउट होने से बाल-बाल बच गए. सौरव गांगुली के मैदान पर आने के बाद किसी भी खिलाड़ी और अंपायर ने भी उनसे किसी तरह की कोई शिकायत भी नहीं की.

