T20 World Cup 2026: यही टी20 क्रिकेट है... गांगुली का टीम इंडिया को फुल सपोर्ट

T20 World Cup 2026 के अपने पहले मैच में भारतीय टीम को संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ जीत मिली थी. हालांकि इस मैच में एक वक्त भारत मुश्किल में था. और इसके पीछे उसकी आक्रामक बल्लेबाजी को वजह बताया गया.

Published: February 9, 2026 10:20 AM IST
नई दिल्ली: पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की आक्रामक बल्लेबाजी रणनीति का समर्थन किया है. उन्होंने रविवार को कहा कि ईशान किशन और अभिषेक शर्मा जैसे टॉप ऑर्डर के खिलाड़ियों को असमान उछाल वाली पिचों पर भी बल्ले से अपनी आक्रामकता पर लगाम नहीं लगाना चाहिए.

टूर्नामेंट के पहले मैच में अमेरिका के खिलाफ शुरू से ही आक्रामक खेलते हुए बाद भारत का स्कोर छह विकेट पर 77 रन हो गया था जिसके बाद टीम ने वापसी करते हुए एक प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया. गांगुली ने कहा कि यह तरीका आधुनिक टी20 क्रिकेट का एक स्वाभाविक नतीजा है.

सौरभ गांगुली बोले- यही तो टी20 क्रिकेट है

गांगुली ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, ‘टी20 क्रिकेट यही है. आपको लगातार हिट करते रहना होता है. वे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और वे लंबे समय से ऐसा कर रहे हैं. ऐसा होगा ही.’ उन्होंने कहा, ‘कुछ मैच ऐसे होंगे जिनमें वे चूक जाएंगे क्योंकि वे भी इंसान हैं. और जब आप हर समय हिट करते रहेंगे तो आप चूकेंगे ही.’

गांगुली ने कहा, ‘यह एक बहुत ही मजबूत टीम है. बहुत संतुलित मजबूत टीम है जिसमें गेंदबाजी, बल्लेबाजी, स्पिन गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण सब संतुलित है. जैसे-जैसे विश्व कप आगे बढ़ेगा, वे बेहतर होते जाएंगे क्योंकि एक बार जब आप टूर्नामेंट में खेलने लग जाते हैं तो लय आ जाती है. मैं भारत को प्रबल दावेदार मानता हूं और उन्हें हराना बहुत मुश्किल होगा.’

सौरभ गांगुली ने बांधे सूर्यकुमार यादव की तारीफों के पुल

गांगुली ने कप्तान सूर्यकुमार यादव की सराहना करते हुए उन्हें एक सिद्ध मैच-विजेता बताया जो किसी भी दिन अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की काबिलियत रखते हैं. उन्होंने कहा, ‘वह न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत रन बनाकर इस टूर्नामेंट में आए हैं. वह एक चैंपियन टी20 खिलाड़ी हैं. वह जिस तरह से गेंद को मैदान पर अलग-अलग हिस्सों में मारते हैं, वह कमाल है.’ उन्होंने कहा, ‘यह ऐसी टीम है जहां किसी भी दिन कोई भी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है. जैसा कि मैंने कहा, वे सभी मैच का रुख बदल सकते हैं.’

पाकिस्तान के न खेलने पर गांगुली हैरान

गांगुली ने पाकिस्तान के वर्ल्ड कप मैच से पीछे हटने के फैसले पर भी हैरानी जताई. उन्होंने कहा कि हर मैच की अपनी अहमियत होती है. उन्होंने कहा, ‘मैं पाकिस्तान के विश्व कप से पीछे हटने से सच में हैरान हूं. आप विश्व कप जीतने के लिए आते हैं और हर अंक अहम होता है. आप विश्व कप में अंक नहीं गंवा सकते इसलिए मैं थोड़ा हैरान हूं. लेकिन यह उनका फैसला है.’

पाकिस्तान सरकार ने घोषणा की थी कि टीम कोलंबो में 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले मैच के लिए मैदान पर नहीं उतरेगी जबकि बाकी टूर्नामेंट खेलना जारी रखेगी.

एजेंसी-भाषा

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

