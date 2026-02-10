Hindi Cricket Hindi

Sourav Ganguly Taunting Pakistan In Style T20 World Cup 2026 India Vs Pakistan

T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के यूटर्न पर सौरव गांगुली का रिएक्शन, महामुकाबले पर कसा तंज

भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ खेलने को तैयार होने के फैसले का स्वागत किया है. साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को आईना भी दिखाया है.

सौरव गांगुली @Instagram

T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट का ऐलान करने वाले पाकिस्तान ने आखिरकरा पलटी मार दी है. ICC की त्रिपक्षीय मीटिंग के बाद अब वह इस मैच को तय शेड्यूल के मुताबिक खेलने को तैयार हो गया. भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान के इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि बीते कुछ सालों से पाकिस्तान भारत के सामने क्रिकेट में बहुत पिछड़ गया है और उससे इस बार भारत के सामने कड़ी चुनौती पेश करने की उम्मीद करता हूं. ताकि यह मैच एक तरफा न लगे.

बता दें सोमवार को ICC के प्रतिनिधि ने लाहौर में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के साथ मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा की. इस बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशानायके ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ से इस मुद्दे पर बात कर उन्हें अपना फैसला बदलने की अपील की थी. इन सभी प्रयासों के बाद पाकिस्तान इस बात पर राजी हो गया कि वह तय शेड्यूल के मुताबिक 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाले हाई वॉल्टेज मुकाबले में उतरेगा.

सौरव गांगुली ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, ‘मैं इन सभी चीजों को नहीं जानता, कि सरकार के स्तर पर क्या होता रहता है और यह क्यों होता है. लेकिन यह मैच हो रहा है और यह बहुत अच्छी चीज है. खेल अलग है- खेल और राजनीति दोनों अलग हैं. यह एक अच्छा मैच होना चाहिए और भारत और पाकिस्तान हमेशा ही महान खेल प्रस्तुत करते आए हैं.’

उन्होंने कहा, ‘हालांकि बीते कुछ समय से यह प्रतिस्पर्धा उतनी मजबूत नहीं रह गई है. लेकिन उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अच्छा खेलेगा. क्योंकि भारत जैसे बहुत ही मजबूत टीम के खिलाफ खेलते हुए आपको बहुत अच्छा ही खेलना होगा.’

बता दें टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान अभी तक 8 बार खेले हैं और यह स्कोर लाइन 7-1 है. दोनों देशों की पहली भिड़ंत 2007 टी20 वर्ल्ड कप में हुई थी, जो मैच टाई हो गया था और भारत ने बोल्ड आउट में यह मैच अपने नाम किया. फिर इसी टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 रन से हराकर पहले टी20 वर्ल्ड कप खिताब पर कब्जा किया.इसके बाद भारत ने 2012, 2014, 2016, 2022 और 2024 में एक तरफा अंदाज में पटखनी दी. इस बीच 2021 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सभी 10 विकेट से जीत दर्ज कर एक बार हैरान जरूर किया था.

Add India.com as a Preferred Source

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/