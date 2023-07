WATCH VIDEO: क्या सौरव गांगुली करने वाले हैं कुछ बड़ा ऐलान? बर्थडे से एक दिन पहले इस ट्वीट ने बढ़ाई फैन्स की धड़कन

भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तानों में शुमार सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) शनिवार, 08 जुलाई को अपना 51वां जन्मदिन मनाएंगे. अपने जन्मदिन से एक दिन पहले ही गांगुली ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में गांगुली के क्रिकेट करियर को दर्शाया गया है. एक मिनट और 21 सेकेंड के इस वीडियो में गांगुली के क्रिकेट सफर को बयां किया गया है.

पूर्व भारतीय कप्तान गांगुली ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, समर्थन और प्यार हमें आगे बढ़ाता है. अभी कुछ घंटे बाकी हैं…” देखा जाए तो दादा के इस ट्वीट का मतलब यह है कि एक दिन या कुछ घंटे बाद अब उनका बर्थडे आने वाला है और फैंस उन्हें अपना प्यार और समर्थन दें.

गांगुली के इस वीडियो में बैकग्राउंड में ” कुछ पाने की हो आस-आस कुछ अरमां हो जो खास-खास आशाएं…”गाना बज रहा है. इस वीडियो से ऐसा लग रहा है कि गांगुली कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं. ऐसे में फैंस के दिलों की धड़कन बढ़ गई है.

सौरव गांगुली का इस ट्वीट के बाद कुछ लोगों ने इसे क्रिकेट करियर को लेकर बड़ी घोषणा से जोड़ा है तो कुछ ने उनके बायोपिक तक जिक्र किया है. लेकिन गांगुली ने खुद इस पर कोई कोई अपडेट नहीं दिया है.