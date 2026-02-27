  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • Sourav Ganguly Urges Selectors And Bcci To Select Auqib Nabi For England Tour

गांगुली यूं ही नहीं कर रहे आकिब नबी की वकालत, J&K के गेंदबाज ने मचा रखा है तहलका

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने जम्मू-कश्मीर के पेसर आकिब नबी की तारीफ की है. गांगुली ने सिलेक्टर्स से कहा है कि वह इस पेसर को टीम इंडिया में शामिल करने पर विचार करें.

Published date india.com Updated: February 27, 2026 5:58 PM IST
email india.com By Bharat Malhotra email india.com | Edited by Bharat Malhotra email india.com
sourav-ganguly-auqib-nabi

आकिब नबी (Auqib Nabi) इस गेंदबाज का नाम काफी सुना जा रहा है. जम्मू-कश्मीर से आने वाले इस पेसर ने अपनी सटीकता, स्विंग और विकेटों के अंबार से कई मौजूदा और पूर्व क्रिकेटर्स को प्रभावित किया है. दाएं हाथ के इस गेंदबाज ने जम्मू-कश्मीर को पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचाने में मदद की है. कर्नाटक के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के फाइनल में भी उन्होंने पारी में पांच विकेट लेकर अपनी टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया है. उनकी कमाल की गेंदबाजी और निरंतरता को देखते हुए सौरभ गांगुली ने सिलेक्टर्स से उन्हें लेकर गुजारिश की है. गांगुली ने कहा है कि सिलेक्टर्स को इंग्लैंड दौरे के लिए नबी को चुनना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह उनके लिए सही मंच होगा.

रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जम्मू-कश्मीर की टीम ने पहली पारी में 584 रन का स्कोर बनाया था. और कर्नाटक की टीम मयंक अग्रवाल की सेंचुरी के बाद भी 293 पर ऑल आउट हो गई. जम्मू-कश्मीर को 291 रन की बढत मिली. नबी ने कर्नाटक की बल्लेबाजी के सामने कमाल की गेंदबाजी की. इसके बाद पूर्व कप्तान गांगुली ने चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर और बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया से अनुरोध किया कि नबी को भारतीय टीम में शामिल करने पर विचार करना चाहिए.

गांगुली ने लिखा, ‘J&K ने दुनिया को दिखाया है कि प्रयास और जज्बा क्या कर सकता है. उन्होंने उस क्षेत्र को उन पर खूब गर्व महसूस करवाया है. मुश्किल हालात में मजबूत लोग बनते हैं. आकिब नबी राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने के करीब हैं… इन गर्मियों में इंग्लैंड में शुरुआत की जा सकती है.’

जम्मू-कश्मीर को फाइनल में पहुंचाने के लिए नबी का अहम किरदार रहा है. इस सीजन में वह 60 विकेट ले चुके हैं. वह टूर्नामेंट के इस सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं.

फाइनल में नबी ने 23 ओवर में 54 रन देकर पांच विकेट लिए. इसमें सात मेडन ओवर भी थे. उनकी गेंदबाजी ने कर्नाटक की मजबूत कहे जाने वाली बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया. और इसकी बदौलत जम्मू-कश्मीर ने पहली पारी की बढ़त के आधार पर मजबूत बढ़त बना ली है. नबी ने केएल राहुल, करुण नायर और स्मरण रविचंद्रन जैसे बल्लेबाजों के विकेट जल्दी-जल्दी हासिल किए.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

चौथे दिन का खेल खत्म होने तक जम्मू-कश्मीर ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 186 रन का स्कोर बना लिया है. कामरान इकबाल नाबाद 94 रन बनाकर खेल रहे हैं. टीम की कुल बढ़त 477 रन की हो गई है. मैच में अब एक ही दिन का खेल बाकी है.

About the Author

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

भारत मल्होत्रा के पास डिजिटल मीडिया का 17 साल का अनुभव है. आईपीएल 2008 से करियर की विधिवत शुरुआत हुई. तब से कुछ ब्रेक के साथ आईपीएल और क्रिकेट ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.