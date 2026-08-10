सौरव गांगुली और पत्नी डोना को जान से मारने की धमकी, घर भेजी गईं 2 चिट्ठियां, पुलिस कर रही जांच

पूर्व क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली और उनकी पत्नी डोना को जान से मारने की धमकी मिली है. कूरियर से आई चिट्ठियों के बाद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज हुई. पुलिस जांच में जुटी है.

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धमकी भरी दोनों चिट्ठियां कूरियर के जरिए सौरव गांगुली के घर भेजी गई थीं. (Photo from IANS)

सौरव गांगुली और उनकी पत्नी डोना गांगुली को जान से मारने की धमकी मिली

धमकी भरी चिट्ठियां मिलने के बाद ठाकुरपुकुर थाने में शिकायत दर्ज हुई

यह चिट्ठियां कूरियर के जरिए गांगुली के घर भेजी गई थीं

पैकेट पर भेजने वाले का नाम अरुण कुमार लिखा था

Sourav Ganguly Death Threat: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और BCCI के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली और उनकी पत्नी डोना गांगुली को जान से मारने की धमकी मिली है. मामले को लेकर ठाकुरपुकुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर, जांच शुरू कर दी गई है. यह शिकायत सौरव गांगुली की निजी सचिव तानिया भट्टाचार्य की ओर से दी गई. शिकायत में बताया गया कि पिछले कुछ महीनों से एक अज्ञात व्यक्ति सौरव गांगुली के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों वाली चिट्ठियां भेज रहा था. शुरुआत में इन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन अब यह आपत्तिजनक या नफरत भरे संदेशों तक सीमित नहीं है.

पिछले कुछ महीने से आ रही थीं चिट्ठियां

पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, हाल ही में मिली दोनों चिट्ठियों में कथित तौर पर सौरव गांगुली, डोना गांगुली और उनके साथ या उनके लिए काम करने वाले लोगों को भी नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई. इसके बाद, परिवार और स्टाफ की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई. निजी सचिव ने पुलिस से शिकायत दर्ज कर जांच शुरू करने और धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान करने की मांग की है. साथ ही सौरव, डोना और उनके साथ काम करने वाले स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील भी की.

कूरियर से घर पहुंचा धमकी वाला पैकेट

न्यूज एजेंसी IANS ने बताया कि धमकी भरी दोनों चिट्ठियां कूरियर के जरिए सौरव गांगुली के घर भेजी गई थीं. पुलिस के लिए अब यह जानना जरूरी है कि इन चिट्ठियों को भेजने वाला कौन है और वह क्या चाहता है? कूरियर के पैकेट पर भेजने वाले का नाम अरुण कुमार लिखा था और पता बेलघरिया का बताया गया. हालांकि, पैकेट पर लिखे नाम से यह तय नहीं माना जा सकता कि चिट्ठियां उसी व्यक्ति ने भेजी हैं. पुलिस अब चिट्ठियों, कूरियर की जानकारी और पैकेट पर दर्ज विवरण समेत दूसरे पहलुओं की जांच कर रही है.

जांच में जुटी पुलिस, सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता

यह मामला सामने आने के बाद, सौरव और डोना गांगुली की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. पुलिस शिकायत में साफ कहा गया है कि धमकियां अब अपमानजनक टिप्पणियों तक नहीं, बल्कि जान और निजी सुरक्षा को लेकर गंभीर हो गई हैं. इसी वजह से पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है. फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.