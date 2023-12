साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ T20I, वनडे और टेस्ट सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. दरअसल, भारतीय टीम साउथ अफ्रीका का दौरे करेगी जिसका आगाज 10 दिसंबर से T20I सीरीज से होगा. कप्तान तेम्बा बावुमा और कैगिसो रबाडा को लिमिटेड ओवर सीरीज से बाहर कर दिया गया है. हालांकि दोनों खिलाड़ी टेस्ट सीरीज में वापसी करेंगे. T20I और वनडे सीरीज के लिए एडन मारक्रम को कप्तान बनाया गया है. वहीं, बावुमा टेस्ट सीरीज में टीम की कप्तानी संभालेंगे.

