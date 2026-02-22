  • Hindi
IND vs SA: साउथ अफ्रीका ने भारत को 76 रनों से रौंदा, फ्लॉप बैटिंग के चलते T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी हार

टी20 वर्ल्ड कप में भारत साउथ अफ्रीका के सामने घुटनों पर आ गया. 188 रनों के जवाब में वह 111 पर ऑल आउट हो गया और 76 रनों से उसे हार मिली.

South Africa Beat India in T20 World Cup 2026: T20 वर्ल्ड कप में अपना खिताब बचाने की उम्मीद से उतरी टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका ने जोरदार पटखनी देकर झकझोर दिया है. ग्रुप स्टेज में अजेय रही टीम इंडिया को पिछली बार की उपविजेता साउथ अफ्रीका ने 76 रनों से रौंद दिया. साउथ अफ्रीका ने भारत को 188 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में पूरी भारतीय टीम 18.5 ओवर में 111 रनों पर ढेर हो गई. भारत की ओर से शिवम दुबे (42) के अलावा कोई भी दूसरा बल्लेबाज 20 का आंकड़ा नहीं छू पाया. यह टी20 वर्ल्ड कप में भारत की सबसे बड़ी हार है. इससे पहले उसे 2014 में ऑस्ट्रेलिया ने मीरपुर में 73 रनों से मात दी थी.

डेविड मिलर-डेवाल्ड ब्रेविस ने बनाए रन 

यहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग पर उतरी अफ्रीकी टीम की शुरुआत बहुत ही खराब रही, जब पावरपले में उसने 20 रन जोड़ने तक अपने 3 विकेट गंवा दिए. लेकिन यहां डेविड मिलर (63) और डेवाल्ड ब्रेविस (45) की जोड़ी ने 89 रनों की साझेदारी कर टीम को ड्राइविंग सीट पर ला दिया. इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स (44) ने अंतिम ओवरों में बेहतरीन योगदान देकर टीम को 187 रनों तक पहुंचा दिया.

T20 वर्ल्ड कप 2026 में पहली बार चेज करने उतरा था भारत

भारत से यहां इस मुकाबले के चेज की उम्मीद थी. लेकिन इस टूर्नामेंट में पहली बार चेज पर उतरी टीम बुरी तरह लड़खड़ा गई. भारत ने सिर्फ 26 रनों पर 3 विकेट गंवा दिए. साउथ अफ्रीका को तो यहां मिलर ब्रेविस का सहारा मिल गया था. लेकिन भारत को वॉशिंग्टन सुंदर (11), कप्तान सूर्यकुमार यादव (18) और हार्दिक पांड्या (18) जैसे बल्लेबाज टीम की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए.

अभिषेक शर्मा की फॉर्म पर सवाल

मैच की हार का सबसे बड़े कारणों में से अभिषेक शर्मा को भी माना जा रहा है, जो 12 बॉल में 15 रन ही बना पाए. इस टूर्नामेंट में 3 बार 0 पर आउट होने के बाद उन्होंने यहां पहली बार खाता खोला था. लेकिन वह अपनी पारी में 2 चौके और 1 छक्का जमाने के बाद भी किसी भी मौके पर भरोसे में नहीं दिखे. वह पावरप्ले में ही पवेलियन लौट गए.

इस हार से भारत की सेमीफाइनल की राह मुश्किल

इस हार के बाद भारत के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने का संघर्ष कड़ा हो गया है. अब सुपर 8 में उसके पास 2 ही मुकाबले बचे हैं, जहां उसे जीत दर्ज करने के साथ-साथ अपने नेट रन रेट (NRR) को भी बेहतर बनाना होगा. इस हार के साथ ही टीम इंडिया का NRR -3.800  हो गया है.

सुपर 8 में भारत के पास 2 मैच बाकी

भारत को अपना अगला मैच 26 फरवरी (गुरुवार) को जिम्बाब्वे के खिलाफ चेन्नई के एम. चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाना है. इसके बाद इस राउंड का तीसरा और अंतिम मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डेंस मैदान पर रविवार 1 मार्च को खेलेगी.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

