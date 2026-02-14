Hindi Cricket Hindi

South Africa Beat New Zealand T20 World Cup Markram 86 Jansen Four Wickets Super Eight

ICC T20 World Cup 2026: दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया, यानसन और मारक्रम का चला जादू

T20 World Cup 2026 NZ Vs SA: आईसीसी टी20 विश्व कप के मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को सात विकेट से हरा दिया है. इस मैच में यानसन और मारक्रम ने लाजवाब प्रदर्शन किया.

T20 World Cup 2026 NZ Vs SA

T20 World Cup 2026 NZ Vs SA: आईसीसी टी20 विश्व कप के ग्रुप डी के अहम मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को सात विकेट से हरा दिया. यह जीत 17 गेंद पहले ही हासिल कर ली गई. पहले गेंदबाजों ने कमाल किया और फिर कप्तान एडेन मारक्रम की तेज बल्लेबाजी ने मैच पूरी तरह दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में कर दिया. इस जीत के साथ टीम ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की और सुपर आठ में जगह लगभग पक्की कर ली.

न्यूजीलैंड की पारी

न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 175 रन बनाए. शुरुआत अच्छी थी, लेकिन जल्दी-जल्दी विकेट गिरने से टीम दबाव में आ गई. मार्को यानसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 40 रन देकर चार विकेट लिए. उन्होंने टिम सीफर्ट, रचिन रविंद्र और फिन एलन जैसे बल्लेबाजों को आउट किया. केशव महाराज, लुंगी एनगिडी और कोर्बिन बोश को भी एक-एक विकेट मिला. सात ओवर में 64 रन पर चार विकेट गिरने से न्यूजीलैंड मुश्किल में आ गया था.

चैपमैन और मिचेल की साझेदारी

मुश्किल समय में मार्क चैपमैन और डेरिल मिचेल ने पारी संभाली. दोनों ने मिलकर पांचवें विकेट के लिए 74 रन जोड़े. चैपमैन ने 48 रन बनाए, जिसमें छह चौके और दो छक्के शामिल थे. मिचेल ने 32 रन की उपयोगी पारी खेली. दोनों ने समझदारी से बल्लेबाजी की और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. आखिर में जेम्स नीशम ने तेज 23 रन बनाकर टीम को 175 रन तक पहुंचा दिया, जो एक चुनौतीपूर्ण स्कोर माना जा रहा था.

मारक्रम की तूफानी बल्लेबाजी

लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बेहद आक्रामक रही. कप्तान एडेन मारक्रम ने पहले ही ओवर से तेज खेल दिखाया. उन्होंने 44 गेंदों पर नाबाद 86 रन बनाए, जिसमें छह चौके और चार छक्के शामिल थे. उन्होंने 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. क्विंटन डिकॉक और रेयान रिकल्टन ने भी तेज शुरुआत दी. पावरप्ले में टीम ने 83 रन बना लिए, जिससे मैच पर पूरी पकड़ बन गई.

आसान जीत और दर्शकों का रोमांच

डेवाल्ड ब्रेविस और डेविड मिलर ने अंत में समझदारी से बल्लेबाजी की. मिलर ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई. दक्षिण अफ्रीका ने 17.1 ओवर में तीन विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. करीब 30,000 दर्शकों के सामने खेला गया यह मुकाबला बेहद रोमांचक रहा. दोनों टीमें पहले अजेय थीं, लेकिन इस मैच में दक्षिण अफ्रीका हर क्षेत्र में बेहतर साबित हुआ और शानदार जीत दर्ज की.

(इनपुट: भाषा)

Add India.com as a Preferred Source

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/