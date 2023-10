SA v PAK: साउथ अफ्रीका ने 24 साल बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में दी शिकस्त

SA vs PAK: ICC वर्ल्ड कप 2023 के रोमांचक मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया. 24 साल बाद साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराने में कामयाब रही. साउथ अफ्रीका की ओर से धाकड़ बल्लेबाज एडन मारक्रम ने 91 रनों की पारी खेली. केशव महाराज 7 रन और तबरेज शम्सी 4 रन बनाकर नाबाद रहे. चार विकेट अपने नाम करने वाले तबरेज शम्सी को प्लेयर ऑफ़ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.

पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 46.4 ओवर में 270 रन पर आउट हो गई. इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 47.2 ओवर में 9 विकेट पर 271 रन बना कर जीत दर्ज की. यह पहली बार है जब पाकिस्तान वनडे वर्ल्ड कप में लगातार चार मैच हारा है.

दोनों टीम के बीच मार्कराम ने अंतर पैदा किया, क्योंकि पाकिस्तान की तरह साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज भी अपनी अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए. मारक्रम ने 93 गेंद पर 91 रन बनाए जिसमें सात चौके और तीन छक्के शामिल रहे. उनके आउट होने के बाद महाराज ने एक छोर एक संभाले रखा तथा 21 गेंद पर नाबाद 7 रन बनाए. उन्होंने मोहम्मद नवाज की गेंद पर विजयी चौका भी लगाया.

पाकिस्तान की तरफ से सौद शकील (52) और बाबर (50) ने अर्धशतक जमाए. उनके अलावा शादाब खान ने 43 और मोहम्मद रिजवान ने 31 रन का योगदान दिया. साउथ अफ्रीका के कलाई के स्पिनर तबरेज शम्सी ने 60 रन देकर चार विकेट लिए. तेज गेंदबाज मार्को यानसन (43 रन देकर तीन) और गेराल्ड कोएत्जी (42 रन देकर दो) ने उनका अच्छा साथ दिया.

पाकिस्तान के आखिरी 4 मैच:

South Africa overcome Pakistan by the barest of margins to take an absolute #CWC23 cliffhanger in Chennai 🔥#PAKvSA 📝: https://t.co/pnYCNcuisM pic.twitter.com/Lazz5NlyWz

— ICC (@ICC) October 27, 2023