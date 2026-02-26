  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • South Africa Beat West Indies By 9 Wickets And Give Semi Final Key To India

साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराकर भारत को दी सेमीफाइनल की चाबी, अब करना होगा यह काम

सुपर 8 के पहले मैच में भारत को रौंद देने वाली साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को हराकर भारत को अपने दम पर सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका दे दिया है.

Published date india.com Updated: February 26, 2026 6:22 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
SA Beat WI
साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को हराया @ICC

टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मैच में साउथ अफ्रीका से मात खाने के बाद मुश्किल में फंसी टीम इंडिया को अफ्रीकी टीम ने गुरुवार को उसके दूसरे मैच से पहले शानदार रिटर्न गिफ्ट भी दे दिया. साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं. वहीं इसी के साथ उसने भारत को भी दूसरे सेमीफाइनल की चाबी पकड़ा दी है. अब टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने दोनों बचे मुकाबले जीतने हैं. इस कड़ी में वह गुरुवार की शाम को ही वह जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना दूसरा मैच खेलने चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेलने उतर रहा है.

भारत के मैच से पहले साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हरा दिया. इस मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था. विंडीज ने यहां पहले दो ही ओवर में अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि उसके बल्लेबाज यहां रुककर खेलने के मूड में नहीं है. हालांकि इस प्लान का टीम को खामियाजा भी भुगतना पड़ा और उसने 60 रनों तक अपने 5 विकेट गंवा दिए, जबकि 83 रन जोड़ने तक उसके 7 बल्लेबाज पवेलियन में थे.

लेकिन यहां से नंबर 7 पर उतरे जेसन होल्डर (49) ने नंबर 9 पर आए रोमारियो शेफर्ड (52*) ने अपनी टीम के लिए कुछ और भी सोचकर रखा था. 11वें ओवर तक 7 विकेट गंवाने वाली विंडीज ने पारी की अंतिम दूसरी गेंद से पहले कोई झटका नहीं खाया और दोनों बल्लेबाजों ने 89 रनों की शानदार साझेदारी की. यह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 8वें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी भी है. होल्डर ने रन आउट होने से पहले 31 बॉल की अपनी पारी में 4 चौके और 3 छक्के जमाए. वहीं रोमारियो शेफर्ड ने 37 बॉल में 3 चौके और 4 छक्कों की बदौलत नाबाद 52 रन बनाए.

हालांकि साउथ अफ्रीका ने कप्तान एडिन मार्करम (82*) और क्विंटन डिकॉक (47) की शानदार शुरुआत से जीत का प्लेटफॉर्म तय कर लिया. डिकॉक के आउट होने के बाद रियान रिकेल्टन (45) ने मार्करम के साथ मिलकर अपनी टीम को जीत और भारतीय टीम को राहत दोनों दिला दीं.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.