  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • South Africa Beat Zimbabwe By 5 Wickets Sikandar Raza All Round Performance Could Not Save Them

सिकंदर रजा की दमदार बैटिंग के बावजूद साउथ अफ्रीका से हारा जिम्बाब्वे, सुपर 8 में लगातार तीसरी हार

ग्रुप स्टेज में अजेय रही जिम्बाब्वे की टीम को सुपर 8 में कोई जीत नहीं मिली. यहां उसे लगातार तीनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा.इस कड़ी में वह रविवार को साउथ अफ्रीका से हार गया.

Published date india.com Published: March 1, 2026 8:00 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
SA beat ZIM
साउथ अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को हराया @PTI

टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में दमदार खेल दिखाने वाली जिम्बाब्वे की टी20 वर्ल्ड कप में भारत आते ही लय बिगड़ गई. रविवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसके अभियान का अंत हो गया. वह गुरुवार को भारत से हारकर ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई थी लेकिन रविवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मैच में जीत के साथ टूर्नामेंट से विदाई लेना चाहती थी. लेकिन साउथ अफ्रीका ने उसका यह सपना सच नहीं होने दिया और 5 विकेट से हरा दिया. हालांकि जिम्बाब्वे की ओर से कप्तान सिकंदर रजा ने शानदार खेल दिखाया. उन्होंने पहले अपने बैट से 73 रन ठोके और बाद में बॉलिंग में 3 विकेट भी अपने नाम किए. उनकी टीम की हार के बावजूद सिकंदर को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.

शानदार फॉर्म में उतरी साउथ अफ्रीका ने अपना अजेय अभियान जारी रखा हुआ है और वह इस टूर्नामेंट में अब तक खेले सभी 7 मैचों में अजेय बनी हुई है. पहले ही सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर चुकी साउथ अफ्रीका की टीम इस जीत से सुपर 8 के ग्रुप एक में शीर्ष पर रही. रजा की 43 गेंद में 8 चौके और चार छक्के समेत 73 रन की पारी के बावजूद जिम्बाब्वे की टीम 7 विकेट पर 153 रन ही बना सकी. साउथ अफ्रीका ने 17.5 ओवर में पांच विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया.

साउथ अफ्रीका टीम अब सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड का सामना करने के लिए कोलकाता जाएगी. साउथ अफ्रीका के लिए डेवाल्ड ब्रेविस ने 18 गेंद में 2 चौके और 4 छक्के की मदद से 42 रन बनाए. उन्होंने चौथे विकेट के लिए डेविड मिलर (16 गेंद में 22 रन) के साथ 25 गेंद में 50 रन की साझेदारी की. रेयान रिकल्टन ने 22 गेंद में चार छक्के की मदद से 31 का योगदान दिया. जॉर्ज लिंडे (21 गेंद में नाबाद 30) और ट्रिस्टन स्टब्स(24 गेंद में नाबाद 21) ने छठे विकेट के लिए 44 गेंद में 53 रन की अटूट साझेदारी के साथ टीम की जीत पक्की कर दी.

जिम्बाब्वे के लिए रजा ने चार ओवर में 29 रन देकर तीन विकेट लिए. रजा को बल्लेबाजी के दौरान दूसरे छोर से अच्छा साथ नहीं मिला. उनके अलावा क्लाइव मदांडे (26*) ही 20 रन के आंकड़े को पार कर सके. साउथ अफ्रीका के लिए क्वेन मफाका ने चार ओवर में 21 रन देकर दो विकेट लिए. कोर्बिन बोश को भी दो सफलता मिली लेकिन उन्होंने 40 रन लुटाए. जॉर्ज लिंडे, लुंगी एनगिडी, एनरिच नोर्किया को 1-1 सफलता मिली.

रविवार का दिन और दोपहर बाद का मैच होने के कारण मैदान में लगभग 25,000 दर्शक मौजूद थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका को पहले ओवर में ही क्विंटन डिकॉक को खाता खोले बगैर चलता करने के बाद कप्तान एडेन मारक्रम (4) को पवेलियन की राह दिखाई. डिकॉक का कैच विकेटकीपर मारुमनी ने लपका जबकि मारक्रम बोल्ड हुए.

दूसरे छोर से शानदार लय में चल रहे रेयान रिकलटन ने ब्लेसिंग मुजरबानी और रजा के खिलाफ छक्का जड़ने क बाद छठे ओवर में ब्रैड इवांस का स्वागत लगातार दो छक्के से किया. रिकलटन हालांकि इसी ओवर में एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में आउट हुए. डीप मिडविकेट क्षेत्र में रेयान बर्ल ने उनका शानदार कैच लपका.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.