T20 World Cup 2026: यह टीम दे सकती है टीम इंडिया को मात, पूर्व इंग्लिश खिलाड़ी ने 'सूर्या की सेना' को चेताया
इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोईन अली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 के मुकाबले से पहले कहा है कि यह टीम भारत के किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकती है.
टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाजी बहुत मजबूत है. और बाकी टीमों के सामने सबसे ज्यादा इसी की फिक्र करनी पड़ती है. लेकिन इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर मोईन अली मानते हैं कि एक टीम ऐसी है जो भारतीय टीम को सुपर 8 में हरा सकती है. भारत टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के ग्रुप 1 में है. इसमें भारत के अलावा, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज की टीमें हैं.
मोईन अली ने कहा कि सुपर 8 में अगर भारत को हराने की बात करें तो साउथ अफ्रीका ऐसी टीम है जिसकी बैटिंग लाइन-अप बहुत मजबूत है जो किसी भी लक्ष्य का पीछा कर सकती है.
मोईन अली ने एक पॉडकास्ट में कहा, ‘मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका इसके करीब आती है. उनकी बल्लेबाजी बहुत अच्छी है. बल्लेबाजी के लिहाज से देखें तो वे किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं.’
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सुपर 8 का मुकाबला 22 फरवरी को रविवार को खेला जाएगा. टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी है. दोनों टीमों के बीच टी20 वर्ल्ड कप में 7 मैच हुए हैं और इसमें से पांच भारत ने जीते हैं.
इसी बातचीत में इंग्लैंड के स्पिनर आदिल रशीद ने कहा कि वेस्टइंडीज की टीम भी सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली बारतीय टीम को हरा सकती है. उन्होंने कहा कि वेस्टइंडीज की टीम के पास काफी अच्छी बल्लेबाजी है. और वह भी किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकती है. उन्होंने मोईन अली की बातचीत से सहमति जताई कि साउथ अफ्रीका भी भारत को हरा सकती है.
रशीद ने कहा, ‘मुझे लगता है कि वेस्टइंडीज की टीम अगर लक्ष्य का पीछा करे तो कोई भी स्कोर हासिल कर सकती है. क्योंकि उनके पास काफी पावरहाउस है. वह लक्ष्य का पीछा करने में सहज रहेंगे. भारतीय टीम स्कोरबोर्ड पर कितने भी रन टांग सकती है. मुझे भी लगता है कि साउथ भी ऐसा कर सकता है, ऐसा नहीं है कि उन्हें हराया नहीं जा सकता है. उनका ग्रुप मुश्किल है.’
यहां यह बात ध्यान देने की है कि सुपर 8 में ग्रुप 1 में पहुंची सभी टीमें अपने ग्रुप में चोटी पर रही हैं. और, दोनों ग्रुप में चोटी पर रहने वाली दो टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी.
