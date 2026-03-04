  • Hindi
नहीं बदल पाए चोकर्स, न्यूजीलैंड ने 9 विकेट धोकर किया T20 World Cup 2026 से बाहर- फिन एलन का तूफानी शतक

साउथ अफ्रीका की टीम मैच की शुरुआत से ही नर्वस दिख रही थी और वह लगतार गलतियां कर रही थी. इसके बावजूद मार्को जेनसन ने उसे लड़ने का लिए स्कोर दिया था, इसके बावजूद वह धराशाई हो गई.

Published date india.com Updated: March 4, 2026 10:12 PM IST
New Zealand Crushed South Africa in T20 World Cup 1st Semi Final: T20 वर्ल्ड कप का पहला खिताब जीतने की चाह में निकली साउथ अफ्रीका एक बार फिर चोक कर गई है. इस बार उसे सेमीफाइनल में ही न्यूजीलैंड ने धोकर रख दिया. फैन्स को उम्मीद थी कि पिछली बार फाइनल में चोक करने वाली साउथ अफ्रीका इस बार सबक लेकर आई होगी. इस कड़ी में वह इस मैच से पहले टूर्नामेंट में (7 मैचों तक) अजेय बनी हुई थी. लेकिन बुधवार को कोलकाता के ईडन गार्डेंस में खेले गए सेमीफाइनल में अपनी पहली हार के साथ ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई.

रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले फाइनल में अब उसका मुकाबला दूसरे सेमीफाइनल की विजेता से होगा. दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाना है.

कीवी टीम ने यह लक्ष्य 43 बॉल बाकी रहते ही 9 विकेट से अपने नाम कर लिया. फिन एलन ने 33 बॉल में नाबाद 100 रन बनाकर टीम को फाइनल में एंट्री दिलाई. 33 बॉल की पारी में 10 चौके और 8 छक्कों की मदद से नाबाद 100 रन बनाने वाले फिन एलन ने टी20 वर्ल्ड कप का सबसे तेज शतक भी अपने नाम किया है. उन्होंने मार्को जेनसेन के एक ही ओवर में 3 चौके और 2 छक्के जमाकर इस मैच का अंत किया. इसके साथ ही उन्होंने अपना शतक भी पूरा कर लिया.

इससे पहले फिन और टिम सेफर्ट (58) की जोड़ी ने टीम को धमाकेदार शुरुआत दी और दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 117 रनों की साझेदारी की. इस दौरान पावरप्ले में उसने 84 रन ठोके.

साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग का न्योता मिला था, जिसके जवाब में उसने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 169 रन बनाए.

साउथ अफ्रीका की शुरुआत बहुत ही खराब रही और पावरप्ले में ही उसने अपने 2 विकेट गंवा दिए. क्विंटन डीकॉक (10) और रेयाल रिकेल्टन कॉल मैक्कॉन्ची ने अपना शिकार बनाया.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं

