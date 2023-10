नई दिल्ली: वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत आज से हो रही है. टीमें इसके लिए भारत पहुंच चुकी हैं. वर्ल्ड कप की आधिकारिक शुरुआत से पहले टीमों को प्रैक्टिस मैच खेलने का मौका मिला. हालांकि ज्यादातर मैच बारिश की भेंट चढ़ गई. साउथ अफ्रीका टीम को अपना प्रैक्टिस मैच जिस शहर में खेलना था उसके नाम का उच्चारण करने में उसके पसीने छूट गए. बहुत कोशिशों के बाद भी साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी उस शहर का नाम सही तरीके से नहीं बोल सके.

साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर्स का न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रैक्टिस मैच था. यह मैच केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में था. इस शहर का नाम जब साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर्स से पुछा गया तो कई खिलाड़ी सिर खुजाने लगे. और तिरुवनंतपुरम को सही तरीके से बोलने की कोशिश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

The South African have arrived in Thiruvananthapuram ! But can they tell anyone where they are? pic.twitter.com/N9LnyVLVH9

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 1, 2023