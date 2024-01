भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे केपटाउन टेस्ट के पहले दिन मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) के धमाकेदार स्पेल के सामने मेजबान टीम केवल 55 रन पर ऑलआउट हो गई और लंच से पहले ही टीम इंडिया की बल्लेबाजी आ गई. हालांकि भारत की शुरुआत खराब रही.

पारी के तीसरे ओवर में कगीसो रबाडा ने यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) को शून्य पर आउट किया. जिसके बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का साथ देने के लिए शुभमन गिल (Shubman Gill) क्रीज पर आए. जब गिल और रोहित बल्लेबाजी कर रहे थे तब भारत को एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी तो रबाडा लगातार 140 किमी प्रति घंटे की गति से गेंदबाजी कर रहे थे.

ऐसे में रोहित गिल का हौसला बढ़ाने की कोशिश करने के लिए कुछ बातें कह रहे थे. इस बीच रोहित ने गिल से कहा, “ये एक बॉलर (रबाडा) ही है बाकी कोई नहीं है.” रोहित का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ लेकिन यही उनके ट्रोल होने का कारण बना जब भारतीय कप्तान रबाडा नहीं नांद्रे बर्गर के ओवर में आउट हुए.

rohit to gill : yeh ek bowler hi hai (rabada) baaki koi hai nahi pic.twitter.com/RsgEcG4QiC

15वें ओवर में बर्गर की पहली गेंद पर सिंगल लेकर गिल ने स्ट्राइक रोहित को दी. दूसरी गेंद पर रोहित बैक ऑफ लेंथ गेंद को डिफेंड करने की कोशिश में बल्ले का किनारा लगा बैठे और गली में मार्को यान्सन ने एक कैच पकड़ा. इसी के साथ भारतीय कप्तान की 50 गेंदो पर 39 रन की पारी खत्म हुई.

रोहित के आउट होने के बाद उनके रबाडा वाले वीडियो को लेकर फैंस ने भारतीय कप्तान को जमकर ट्रोल किया.

And then gets removed by one of the ‘aur koi zyada hai nahi’…. https://t.co/kNUWbL6tcs

Who else but Rohit to point out this…. https://t.co/wfZd6fK9mN pic.twitter.com/ajGHZS0fid

Got out to Burger

26 balls 4 runs after this statement

Farmed 38 runs against burger and injury return Ngidi , danced for one over against Jansen , got bullied by Rabada .

Still no Test 50 in SA after completing 3 tours https://t.co/PC4m04QTyC

— “ (@KohlifiedGal) January 3, 2024