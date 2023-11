बांग्लादेश दौरे से पहले दक्षिण अफ्रीका टीम को मिला नया कप्तान, CSA ने किया ऐलान

शुक्रवार को क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (CSA) ने तीनों फॉर्मेट्स के लिए अपनी महिला टीम की कमान अनुभवी सलामी बल्लेबाज लॉरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) को सौंपी है. वोल्वार्ड्ट अब दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की पूर्णकालिक महिला कप्तान हैं. इससे पहले, यह खिलाड़ी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए टीम की अंतरिम कप्तान थी.

Also read: IND Vs AUS: ईशान किशन ने रचा इतिहास, T20I में यह कारनामा करने वाले पहले भारतीय बने

24 साल की खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट में प्रोटियाज टीम का नेतृत्व करेंगी. पूर्णकालिक कप्तान के रूप में उनका पहला एसाइनमेंट 3-23 दिसंबर तक बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू टी20 और वनडे सीरीज होगा. वो टी20 सीरीज के लिए एक युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के कॉम्बिनेशन वाली टीम का नेतृत्व करेंगी. जबकि वनडे के लिए टीम की घोषणा बाद में की जाएगी.

वोल्वार्ड्ट ने अस्थायी कप्तान के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार सीरीज जीती जहां उन्होंने बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने 45.61 की औसत से 3421 वनडे रन और 32.82 की औसत से 1313 टी20 रन बनाए.

BREAKING: South Africa have named a new captain for all three formats!

Details https://t.co/K7aEadVvOd

— ICC (@ICC) November 24, 2023