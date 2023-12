साउथ अफ्रीका ने NZ टेस्ट सीरीज के लिए टीम का किया ऐलान, नील ब्रांड बने कप्तान, टीम में सात नए चेहरे

साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए 14 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. इस टीम से सभी प्रमुख खिलाड़ी बाहर हैं. 27 साल के बाएं हाथ के बल्लेबाज नील ब्रांड को टीम का कप्तान बनाया गया है, जो पहली बार साउथ अफ्रीका टीम का हिस्सा बने हैं. SA 20 लीग की वजह से टीम के सभी प्रमुख खिलाड़ी इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं.

कप्तान नील ब्रांड के अलावा रेनार्ड वान टोंडर, रुआन डी स्वार्ट, मिहलाली म्पॉन्गवाना, शेपो मोरेकी, शुआन वॉन बर्ग और विकेटकीपर क्लाइड फॉर्टुइन इस सीरीज से डेब्यू करेंगे.

भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रहे डेविड बेडिंगहैम और कीगन पीटरसन को ही न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम में शामिल किया गया है. वहीं मारक्रम सहित सभी सीनियर खिलाड़ी बाहर हैं.

साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच फरवरी में दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है. पहला मैच चार फरवरी से जबकि दूसरा टेस्ट मैच 13 फरवरी से खेला जाएगा. टेस्ट सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका की टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएगी.

🟢 SQUAD ANNOUNCEMENT 🟡

CSA has today announced a 14-player squad for the Proteas two-match Test tour of New Zealand next month🇿🇦🇳🇿#WozaNawe #BePartOfIt #SAvIND pic.twitter.com/pLBxCrNvJF

— Proteas Men (@ProteasMenCSA) December 30, 2023