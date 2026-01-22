Hindi Cricket Hindi

South Africa Suffers Injury Blow To Their Star Players Ahead Of T20 World Cup Stubbs And Rickelton Named As Replacements

T20 वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीक को झटके- टोनी डी जॉर्जी और फरेरा बाहर, डेविड मिलर और ब्रेविस भी चोटिल

टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक अपना पहला खिताब तलाश रही साउथ अफ्रीका को अपने टॉप खिलाड़ियों के चोटिल होने से तगड़ा झटका लगा है. टोनी डी जॉर्जी और फरेरा वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, जबकि डेविड मिलर और डेवाल्ड ब्रेविस भी चोटिल हो गए हैं.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज टोनी डी जॉर्जी और ऑलराउंडर डोनोवन फरेरा चोटों के कारण टी20 फॉर्मेट के महाकुंभ से बाहर हो गए हैं. ये खिलाड़ी वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में भी नहीं खेलेंगे. विकेटकीपर-बल्लेबाज रयान रिकेल्टन और बैटिंग ऑलराउंडर ट्रिस्टन स्टब्स को 15 सदस्यीय टीम में उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया है.

साउथ अफ्रीका की टी20 वर्ल्ड कप टीम 1 फरवरी को भारत के लिए रवाना होगी. यह वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में खेला जाएगा. साउथ अफ्रीका को पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप डी में अफगानिस्तान, कनाडा, न्यूजीलैंड और संयुक्त अरब अमीरात के साथ रखा गया है. यह टीम 9 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कनाडा के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी.

T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका का शेड्यूल

तारीख मैच स्थान 9 फरवरी साउथ अफ्रीका बनाम कनाडा अहमदाबाद 11 फरवरी साउथ अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान अहमदाबाद 14 फरवरी साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड अहमदाबाद 18 फरवरी साउथ अफ्रीका बनाम यूएई दिल्ली

डी जॉर्जी दाहिनी हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर नहीं पाए हैं. उन्हें यह चोट पिछले महीने भारत के खिलाफ वनडे मैच के दौरान लगी थी. वहीं, डोनोवन फरेरा की बाईं कॉलरबोन 17 जनवरी को जोबर्ग सुपर किंग्स और प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच एसए20 मैच में फ्रैक्चर हो गई थी.

क्रिकेट साउथ अफ्रीका (CSA) ने यह भी बताया कि अनुभवी बाएं हाथ के बल्लेबाज डेविड मिलर भी पार्ल रॉयल्स के लिए खेलते समय एडक्टर इंजरी के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 मुकाबलों से बाहर रहेंगे. टी20 वर्ल्ड कप में उनकी भागीदारी फिटनेस टेस्ट पर निर्भर करेगी. उनकी जगह, वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए रुबिन हरमन को टीम में शामिल किया गया है.

उम्मीद की जा रही है कि तेज गेंदबाज लुंगी गिडी पैर की समस्या से जल्द उबर सकते हैं. ऐसे में उनके टी20 वर्ल्ड कप में खेलने की उम्मीद है. उंगली में चोट लगने के बावजूद मैच जिताऊ 75 रन बनाने वाले डेवाल्ड ब्रेविस का स्कैन होगा.

एडिन मार्करम की कप्तानी वाली प्रोटियाज टीम पार्ल में 23 जनवरी को एकजुट होगी. एसए20 नॉकआउट चरण में शामिल खिलाड़ी 26 जनवरी को टीम में शामिल होंगे. इसके बाद 27 जनवरी से 3 मुकाबलों की टी20 सीरीज खेली जानी है. बता दें पिछले टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका मैच के अंतिम लम्हों में भारत से पिछड़कर खिताब हार गई थी. तब रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने प्रोटीयाज को हराकर अपना दूसरा टी20 वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया था.

