SA vs AFG Warm-up Match: भारत में ICC वर्ल्ड कप 2023 का आगाज 5 अक्टूबर से होना है. इससे पहले गुवाहाटी, हैदराबाद और त्रिवेंद्र में वॉर्म-अप मैचों का आयोजन किया जा रहा है. हालांकि बारिश के चलते वॉर्म-अप मैचों का पहला ही दिन बुरी तरह से प्रभावित हो गया. त्रिवेंद्र के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच वॉर्म-अप मैच खेला जाना था लेकिन बारिश के चलते टॉस भी नहीं हो सका और अंत में मैच को रद्द करना पड़ा.

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (Afghanistan Cricket Board) ने एक्स पर मैच रद्द होने की जानकारी साझा की. ACB ने लिखा, “तिरुवनंतपुरम से अच्छी खबर नहीं! तिरुवनंतपुरम में लगातार बारिश के कारण हमारा वार्म-अप गेम रद्द कर दिया गया है.”

Not Good News from Thiruvananthapuram! ☹️

Our Warm-up game vs @ProteasMenCSA has been called of due to persistent rain in GFIS, Thiruvananthapuram. ️

We take on Sri Lanka on Tuesday in Guwahati in our 2nd Warm-up game! #AfghanAtalan | #CWC23 | #AFGvSA | #WarzaMaidanGata pic.twitter.com/3naRZPezoS

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 29, 2023