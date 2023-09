South Africa vs Australia 1st ODI Live Score: साउथ अफ्रीका vs ऑस्ट्रेलिया, लाइव स्कोर, अपडेट्स

live

South Africa vs Australia, 1st ODI Live Cricket Score, Commentary: साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 सितंबर से 5 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. मेजबान साउथ अफ्रीका को 3 मैचों की T20I सीरीज में क्लीन स्वीप करने के बाद ऑस्ट्रेलिया की नजरें वनडे सीरीज में जीत से आगाज करने पर लगी होंगी.