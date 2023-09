South Africa vs Australia, 2nd ODI Live: साउथ अफ्रीका vs ऑस्ट्रेलिया, लाइव स्कोर; अपडेट्स

live

South Africa vs Australia, 2nd ODI Live Cricket Score, Updates: मेजबान साउथ अफ्रीका ने दूसरे वनडे में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट से साउथ अफ्रीका को मात दी थी. बता दें, भारत में वर्ल्ड कप से पहले यह साउथ अफ्रीका की आखिरी वनडे सीरीज है. इस सीरीज में 5 मैच खेले जाने हैं जिसमें मेजबान 0-1 से पिछड़ रही है.

South Africa vs Australia, 2nd ODI

वेन्यू- मैंगौंग ओवल, ब्लोमफ़ोन्टेन

तारीख- 9 सितंबर 2023

कहां देखें- स्पोर्ट्स 2 और स्टार स्पोर्ट्स 2HD

लाइव स्ट्रीमिंग- फैनकोड एप