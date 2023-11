SA vs AUS: रासी वान डेर डूसें ने पकड़ा ऐसा कैच, हैरान रह गए कप्तान; मार्श को दिखाया पवेलियन का रास्ता

दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे विश्व कप 2023 के दूसरे सेमीफाइनल में दोनों टीमों की ओर से जबरदस्त फील्डिंग देखने को मिली. दक्षिण अफ्रीका का पारी के दौरान ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) के साथ ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) और डेविड वार्नर (David Warner) ने बेहतरीन कैच पकड़े. फिर जब प्रोटियाज टीम के फील्डिंग करने की पारी आई तो रासी वान डेर डूसें (Rassie van der Dussen) ने कमाल दिखाया.

Also read: WATCH: पैट कमिंस ने लिया हैरतअंगेज कैच, 3 रन पर आउट हुए दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक

213 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया टीम के आठवें ओवर में कगीसो रबाडा (Kagiso Rabada) ने मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) को आउट किया लेकिन इस विकेट का श्रेय वान डेर डूसें को मिला जिन्होंने कवर्स पर शानदार कैच पकड़ा.

रबाडा की चौथी गेंद पर मार्श ने साधारण आउटसाइफ ऑफ लेंथ गेंद को बाउंड्री के इरादे से कवर्स की दिशा में खेला. यहां उन्हें बाउंड्री मिल भी जाती क्योंकि गेंद फील्डर से दूर थी लेकिन रासी ने अपने दाईं और डाइव लगाकर हवा में रहते हुए ही दोनों हाथों से शानदार कैच पकड़ा. इस कैच ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरी सफलता दिलाई.

WHAT A CATCH BY RASSIE VAN DER DUSSEN…!!!!!

– One of the best catch of this World Cup! pic.twitter.com/pxjO7qAVOs

— CricketMAN2 (@ImTanujSingh) November 16, 2023