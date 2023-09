SA vs AUS, 5th ODI Live: साउथ अफ्रीका vs ऑस्ट्रेलिया, लाइव स्कोर; अपडेट्स

SA vs AUS, 5th ODI Live Score: मेजबान साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया 5वें वनडे में आमने-सामने हैं. जोहान्सबर्ग में खेला जा रहा आज का मुकाबला निर्णायक है क्योंकि दोनों ही टीमें 2-2 के साथ सीरीज में बराबरी पर हैं. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

साउथ अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया 2023, 5वां वनडे

It’s all tied at the Bullring. The Proteas will be looking to make an EPIC comeback against Australia 🇿🇦🇦🇺

प्लेइंग इलेवन

साउथ अफ्रीका (प्लेइंग इलेवन): क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), रासी वान डेर डुसेन, एडेन मार्कराम, हेनरिक क्लासेन, डेविड मिलर, मार्को जेनसन, एंडिले फेहलुकवायो, गेराल्ड कोएत्ज़ी, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी.

ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेवन): डेविड वार्नर, मिशेल मार्श (कप्तान), जोश इंगलिस, मार्नस लाबुशेन, कैमरून ग्रीन, एलेक्स कैरी (डब्ल्यू), टिम डेविड, माइकल नेसर, सीन एबॉट, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा.

