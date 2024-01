IND vs SA: भारत ने दक्षिण अफ्रीका में तोड़ा 122 साल पुराना रिकॉर्ड, सिराज ने 'पंजे' के साथ फेंका मैजिक स्पैल

केपटाउन: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट (South Africa vs India 2nd Test) केपटाउन के न्यूलैंड्स क्रिकेट मैदान पर खेला जा रहा है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही है. मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी के आगे मेजबान टीम का टॉप ऑर्डर तहस-नहस कर दिया है. दक्षिण अफ्रीका ने केवल 34 रन के अंदर ही अपने 6 विकेट खो दिए हैं और इन छह विकेटों में से सिराज ने अकेले पांच विकेट चटकाए.

भारत ने दक्षिण अफ्रीका में तोड़ा 122 साल पुराना रिकॉर्ड

अपने तेज गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने साउथ अफ्रीका की धरती पर 122 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है. केप टाउन के मैदान पर 122 साल बाद ऐसा हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका ने किसी टेस्ट मैच की पहली पारी में केवल 15 रन के अंदर ही अपने चार विकेट खो दिए हैं. दक्षिण अफ्रीका ने इससे पहले 1902 में केपटाउन में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 12 रन के अंदर ही अपने चार विकेट गंवा दिए थे. उससे पहले उसने 1889 में केपटाउन में इंग्लैंड के खिलाफ ही 12 रन के भीतर ही अपने चार विकेट खो दिए थे.

टेस्ट क्रिकेट में 32 साल बाद ऐसा हुआ

टेस्ट क्रिकेट में 32 साल बाद ऐसा हुआ है कि घर में किसी टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका के टॉप ऑर्डर के सभी चार बल्लेबाज दोहरे अंकों में पहुंच नहीं पाए हैं. भारत के खिलाफ इस मैच से पहले 1932 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साउथ अफ्रीका के के टॉप ऑर्डर के सभी चार बल्लेबाज दोहरे अंकों में पहुंच नहीं पाए थे.

भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में एडन मारक्रम (2), कप्तान डीन एल्गर (4), टोनी डीज़ॉर्ज़ी (2) और अपना डेब्यू टेस्ट खेल रहे ट्रिस्टन स्टब्स (3) जल्दी ही सस्ते में आउट हो गए. इसके बाद डेविड बेडिंघम (12) और काइल वेरेन (15) रन बनाकर आउट हो गए है. इन छह बल्लेबाज में से ट्रिस्टन स्टब्स को छोड़कर सभी बल्लेबाज सिराज का शिकार बने.

A five-wicket haul for Mohammed Siraj 🔥

What a session this has been for India!#WTC25 | 📝 #SAvIND: https://t.co/ie8HUxBDc8 pic.twitter.com/LIJrJvv5qa

— ICC (@ICC) January 3, 2024