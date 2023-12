Hindi Cricket Hindi

South Africa Vs India Rohit Sharma Defended The Batting Unit After Centurion Test Loss

IND vs SA: तीसरे दिन ही मिली सबसे शर्मनाक हार, कप्तान रोहित का जवाब तो सुनिए

India vs South Africa Centurion Test- Rohit Sharma ने कहा कि यह ठीक है इस मैच में भारतीय बल्लेबाजी असफल रही लेकिन भारतीय कप्तान का कहना है कि ऐसा नहीं है कि इस बल्लेबाजी यूनिट को भारत से बाहर बल्लेबाजी करनी ही नहीं आती है.

Rohit Sharma ने किया बल्लेबाजों का बचाव

सेंचुरियन: रोहित शर्मा (Rohit Sharma) साउथ अफ्रीका के खिलाफ (India vs South Africa) सेंचुरियन टेस्ट में टीम इंडिया की शर्मनाक हार (IND vs SA, Centurion Test) के बाद दुखी हैं. लेकिन भारतीय कप्तान ने बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन का बचाव किया. गुरुवार को टेस्ट मैच के तीसरे ही दिन भारतीय टीम को पारी और 32 रन से हार (India lost at Centurion) का सामना करना पड़ा. भारत ने पहली पारी में 245 और दूसरी पारी में सिर्फ 131 रन बनाए. टीम इंडिया की बल्लेबाजी की खूब आलोचना हुई.

पहली पारी में सिर्फ केएल राहुल (KL Rahul) थोड़ा टिक सके. इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने सेंचुरी (KL Rahul Century) बनाई. वहीं दूसरी पारी में विराट कोहली (Virat Kohli) अकेले लड़ते रहे और 76 रन की पारी खेली. इसके अलावा कोई अन्य भारतीय बल्लेबाज पूरे मैच में विकेट पर टिकता हुआ नजर नहीं आया. कप्तान रोहित शर्मा पूरे मैच में सिर्फ पांच ही (Rohit Sharma Batting) रन बना सके. दूसरी पारी में तो रोहित ने खाता भी नहीं खोला. वहीं यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) और शुभमन गिल (Shubman Gill) जैसे युवा खिलाड़ी भी मौकों का फायदा नहीं उठा पाए. श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने नंबर पांच पर बल्लेबाजी की. पहली पारी में उन्हें अच्छी शुरुआत भी मिली लेकिन वह उसे आगे नहीं ले जा पाए. वहीं दूसरी पारी में तो वह बिलकुल ही असफल रहे.

वहीं, साउथ अफ्रीका ने सिर्फ एक ही पारी में बल्लेबाजी की. डीन एल्गर की सेंचुरी की मदद से साउथ अफ्रीका ने 408 रन का स्कोर बनाया. ऐसा लगा ही नहीं कि साउथ अफ्रीका और भारत एक ही पिच पर बल्लेबाजी कर रहे थे. एल्गर ने जहां 185 रन बनाए वहीं अपना पहला ही मैच खेल रहे डेविड बेडिन्गम और ऑलराउंडर मार्को यानसन (Marco Jansen) ने भी हाफ सेंचुरियां जड़ीं.

साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों का प्रदर्शन भी काबिले-तारीफ रहा. कागिसो रबाडा (Kagiso Rabada) ने पहली पारी में पांच विकेट लिए. अपना पहला मैच खेल रहे नांद्रे बर्गर ने भी कमाल का प्रदर्शन किया. इसके उलट भारतीय बोलर्स पिच से वह फायदा नहीं ले पाए जिसकी उम्मीद की जा रही थी.

भारत ने पूरे मैच में दोनों पारियां मिलाकर 111.5 ओवर बल्लेबाजी की वहीं साउथ अफ्रीका ने अपनी एकमात्र पारी में ही 108.4 ओवर गेंदबाजी की.

हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि सिर्फ एक हार के बाद भारतीय बल्लेबाजी को खारिज कर देना जायज नहीं होगा. उन्होंने कहा कि इसी बल्लेबाजी ने बीते तीन साल में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती और इंग्लैंड में ड्रॉ करवाई.

रोहित ने गुरुवार को मैच के बाद कहा, ‘हां, हमने यहां खराब प्रदर्शन किया. लेकिन यह मत भूलिए कि हमने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में क्या किया था. ऑस्ट्रेलिया में हम सीरीज जीते थे. वहां हमारे बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी उठाई थी. इंग्लैंड में हमने सीरीज ड्रॉ की थी. हमने गेंद और बल्ले से साबित किया है.’

उन्होंने आगे कहा, ‘इस तरह के प्रदर्शन होते हैं. इसका मतलब यह नहीं कि हमें यह नहीं पता कि भारत के बाहर कैसे बल्लेबाजी करनी है. कई बार विपक्षी टीम हमसे बेहतर खेलती है और मैच जीतती है. और मुझे लगता है कि यहां यही हुआ है. ऐसा नहीं है कि विपक्षी टीम ने 110 ओवर बल्लेबाजी की और हमने दोनों पारियां मिलाकर भी उतना नहीं खेला. आपको अगर इसके नंबर्स ही देखने हैं तो भारत से बाहर के हमारे पिछले चार दौरों के आंकड़े देखिए.’