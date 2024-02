दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर का निधन, नस्लवादी टिप्पणी के लिए हरभजन सिंह पर लगाया था बैन

नई दिल्ली: दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर माइक प्रॉक्टर (Mike Procter Dies) का शनिवार को 77 साल की उम्र में निधन हो गया. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने प्रॉक्टर के पारिवारिक सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रॉक्टर की पत्नी मैरीना ने अपने पति के निधन की पुष्टि की है. प्रॉक्टर आयु से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे. सर्जरी के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी थी और उनका इलाज कर रहे डॉक्टर उन्हें बचाने में असफल रहे. उन्होंने कहा कि सर्जरी के दौरान उन्हें एक जटिलता का सामना करना पड़ा और आईसीयू में रहने के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ गया.

प्रॉक्टर का अंतरराष्ट्रीय करियर छोटा था लेकिन फिर भी उन्हें टेस्ट में महान ऑलराउंडर माना जाता था. प्रॉक्टर ने सात टेस्ट मैच ही खेले. उन्होंने करियर में सभी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही खेले. कंगारुओं के खिलाफ 15.02 की शानदार औसत से 41 विकेट लिए थे.

पूर्व ऑलराउंडर मुख्य रूप से अपने सीने पर एक्शन और डिलीवरी स्ट्राइड में गेंद को जल्दी रिलीज करने के लिए जाने जाते थे. वह जिन सात टेस्ट मैच में खेले, उन सातों मैचों में दक्षिण अफ्रीका को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा. प्रॉक्टर के सात मैचों में दक्षिण अफ्रीका को छह मैचों में जीत मिली जबकि एक मुकाबला ड्रॉ रहा. प्रॉक्टर अपनी बल्लेबाजी के लिए भी काफी प्रसिद्ध थे. उन्होंने 1969/1970 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दक्षिण अफ़्रीका की 4-0 की जीत में अहम पारी खेली थी.

Former South African all-rounder, coach and ICC match referee Mike Procter has died at the age of 77.https://t.co/3502NgCgmZ

— ICC (@ICC) February 18, 2024