जीत के लिए चाहिए थे 6 बॉल में 4 रन, फिर 5 विकेट गंवाकर मैच हार गई यह टीम, देखें- VIDEO

क्रिकेट को शायद इसलिए ही अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है. जब तक अंतिम गेंद न हो जाए आप खेल के परिणाम की गारंटी नहीं ले सकते. कुछ ऐसा ही नजारा ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं के एक घरेलू मैच में देखने को मिला, जब तस्मानिया की टीम ने साउथ ऑस्ट्रेलिया को रोमांचक मैच में सिर्फ 1 रन से हरा दिया. एक ओवर पहले स्थिति यहां साउथ ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में थी, तब अंतिम 6 बॉल में उसे जीत के लिए 4 रन चाहिए थे 5 विकेट उसके हाथ में थे. लेकिन उसने अपने सभी 5 विकेट यहां गंवा दिए और 1 रन से मैच हार गई.

वुमैन नेशनल क्रिकेट लीग (WNCL) का यह फाइनल मैच था. इस खिताबी मुकाबले में तस्मानिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया आमने-सामने थे. तस्मानिया ने बारिश से प्रभावित इस मैच में 50 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 264 रन बनाए. अंत में साउथ ऑस्ट्रेलिया को 52 बॉल में 80 रन चाहिए थे.

साउथ ऑस्ट्रलिया की कप्तान जेमा बार्सबी ने 17 गेंद पर 28, कॉर्टनी वेब ने 107 गेंद पर 83 रन और एनी ओ’नील ने 20 गेंद पर 28 रन बनाकर मैच को रोमांचक बना दिया. साउथ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर पांच विकेट पर 220 रन था जब बारिश ने खेल रोक दिया.