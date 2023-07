साउथ जोन ने 14वीं बार जीती दलीप ट्रॉफी, फाइनल में वेस्ट जोन को 75 रन से हराया

साउथ जोन ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में वेस्ट जोन की टीम को हराकर दलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीत लिया है. हनुमा विहारी की कप्तानी वाली साउथ जोन ने सितारों से सजी वेस्ट जोन की टीम को 75 रन से मात दी. साउथ जोन ने 14वीं बार दलीप ट्रॉफी जीती है.

वेस्ट जोन की टीम में चेतेश्वर पुजारा, सूर्य कुमार यादव, पृथ्वी शॉ, सरफराज खान जैसे खिलाड़ी शामिल थे, बावजूद इसके वेस्ट जोन को हार का सामना करना पड़ा. साउथ जोन ने वेस्ट जोन के सामने जीत के लिए 298 रन का लक्ष्य रखा था, वेस्ट जोन की टीम खेल के आखिरी दिन 222 रन पर ढेर हो गई. विदवत कावेरप्पा को प्लेयर ऑफ द मैच के साथ-साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया.