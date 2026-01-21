Hindi Cricket Hindi

Special Trophy Made For Ind Vs Nz T20 Series Its Made By Recycle Cricket Bats And Balls

IND vs NZ T20I सीरीज की ट्रॉफी है बहुत खास, टॉस के वक्त मुरली कार्तिक ने बताई बड़ी बात

बुधवार से भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20I सीरीज का आगाज हो गया. इस सीरीज के लिए जो ट्रॉफी बनाई गई है वह बहुत खास है.

Summary Full Scorecard Summary Full Scorecardहिन्दी Commentary Schedule India 149/4 (12.1) Run Rate: (Current: 12.25) Last Wicket: Abhishek Sharma c Kyle Jamieson b Ish Sodhi 84 (35) - 149/4 in 11.6 Over Hardik Pandya 5 * (4) 1x4, 0x6 Shivam Dube 0 (0) 0x4, 0x6 Kristian Clarke (2.1-0-21-0) * Ish Sodhi (3-0-38-1)

भारत vs न्यूजीलैंड ट्रॉफी @BCCI

Special Trophy for IND vs NZ T20i Series 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज हो गया है. सीरीज का पहला मैच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा है. यहां न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग का निमंत्रण दिया है. भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसके दो बल्लेबाज पहले 3 ओवरों में ही आउट हो गए. खबर लिखे जाने तक भारत ने 8 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 96 रन जोड़ लिए हैं. अभिषेक शर्मा ने अपने चिर-परिचित अंदाज में खेलते हुए 21 गेंद में हाफ सेंचुरी जमा दी है.

5 मैचों की इस सीरीज के लिए भूरे और लाल रंग की चमचमाती ट्रॉफी तैयार की गई है, जो अपने आप में खास है. ज्यादातर मौकों पर मेटल से बनी ट्रॉफी को रखा जाता है. लेकिन इस सीरीज के लिए लकड़ी और लेदर को खास ढंग से डिजाइन कर इस ट्रॉफी को तैयार किया गया है.

इस सीरीज के पहले मैच में टॉस कार्यक्रम का संचालन करने आए पूर्व भारतीय क्रिकेटर मुरली कार्तिक ने जब ट्रॉफी को दिखाते हुए उसकी खासियत बताई तो उसने क्रिकेट फैन्स का दिन मोह लिया. कार्तिक ने बताया कि इस ट्रॉफी को क्रिकेट से रिटायर हो चुके बल्लों और लेदर की गेंदों से बनाया गया है. बल्लों को लकड़ियों औऱ गेंद की लेदर को रिसाइकल कर इस ट्रॉफी को डिजाइन किया गया है. इस ट्रॉफी की खूबसूरती देखते ही बन रही है.

बता दें भारत और न्यूजीलैंड की टीमें इस टी20 सीरीज को 7 फरवरी से शुरू हो टी20 वर्ल्ड कप से ऐन पहले खेल रहे हैं. यह दोनों टीमों के पास टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को परखने और उनमें सुधार करने का आखिरी मौका है. इस सीरीज के बाद दोनों ही टीमें 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की मेजबानी में शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप में खेलने उतरेंगी.

इस मैच की बात करें तो भारत ने यहां अपने दो शीर्ष बल्लेबाजों को शुरुआत में ही गंवा दिया. ओपनिंग बल्लेबाज संजू सैमसन (10) और नंबर 3 पर खेलने आए ईशान किशन (8) रन बनाकर आउट हो गए. दोनों ही बल्लेबाज पावरप्ले में बड़ा स्कोर बनाने के इरादे से बाउंड्रीज जड़ना चाहते थे. संजू को जेमीसन ने रचिन रवींद्र के हाथों आउट कराया, जबकि 15 महीनों बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक कर रहे ईशान किशन जैकब डफी की गेंद पर मार्क चैपमैन को कैच दे बैठे.

