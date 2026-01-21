  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • Special Trophy Made For Ind Vs Nz T20 Series Its Made By Recycle Cricket Bats And Balls

IND vs NZ T20I सीरीज की ट्रॉफी है बहुत खास, टॉस के वक्त मुरली कार्तिक ने बताई बड़ी बात

बुधवार से भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20I सीरीज का आगाज हो गया. इस सीरीज के लिए जो ट्रॉफी बनाई गई है वह बहुत खास है.

Published date india.com Updated: January 21, 2026 8:04 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
IND vs NZ T20i Trophy
भारत vs न्यूजीलैंड ट्रॉफी @BCCI

Special Trophy for IND vs NZ T20i Series 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज हो गया है. सीरीज का पहला मैच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा है. यहां न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग का निमंत्रण दिया है. भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसके दो बल्लेबाज पहले 3 ओवरों में ही आउट हो गए. खबर लिखे जाने तक भारत ने 8 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 96 रन जोड़ लिए हैं. अभिषेक शर्मा ने अपने चिर-परिचित अंदाज में खेलते हुए 21 गेंद में हाफ सेंचुरी जमा दी है.

5 मैचों की इस सीरीज के लिए भूरे और लाल रंग की चमचमाती ट्रॉफी तैयार की गई है, जो अपने आप में खास है. ज्यादातर मौकों पर मेटल से बनी ट्रॉफी को रखा जाता है. लेकिन इस सीरीज के लिए लकड़ी और लेदर को खास ढंग से डिजाइन कर इस ट्रॉफी को तैयार किया गया है.

इस सीरीज के पहले मैच में टॉस कार्यक्रम का संचालन करने आए पूर्व भारतीय क्रिकेटर मुरली कार्तिक ने जब ट्रॉफी को दिखाते हुए उसकी खासियत बताई तो उसने क्रिकेट फैन्स का दिन मोह लिया. कार्तिक ने बताया कि इस ट्रॉफी को क्रिकेट से रिटायर हो चुके बल्लों और लेदर की गेंदों से बनाया गया है. बल्लों को लकड़ियों औऱ गेंद की लेदर को रिसाइकल कर इस ट्रॉफी को डिजाइन किया गया है. इस ट्रॉफी की खूबसूरती देखते ही बन रही है.

बता दें भारत और न्यूजीलैंड की टीमें इस टी20 सीरीज को 7 फरवरी से शुरू हो टी20 वर्ल्ड कप से ऐन पहले खेल रहे हैं. यह दोनों टीमों के पास टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को परखने और उनमें सुधार करने का आखिरी मौका है. इस सीरीज के बाद दोनों ही टीमें 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की मेजबानी में शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप में खेलने उतरेंगी.

इस मैच की बात करें तो भारत ने यहां अपने दो शीर्ष बल्लेबाजों को शुरुआत में ही गंवा दिया. ओपनिंग बल्लेबाज संजू सैमसन (10) और नंबर 3 पर खेलने आए ईशान किशन (8) रन बनाकर आउट हो गए. दोनों ही बल्लेबाज पावरप्ले में बड़ा स्कोर बनाने के इरादे से बाउंड्रीज जड़ना चाहते थे. संजू को जेमीसन ने रचिन रवींद्र के हाथों आउट कराया, जबकि 15 महीनों बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक कर रहे ईशान किशन जैकब डफी की गेंद पर मार्क चैपमैन को कैच दे बैठे.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.