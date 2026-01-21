By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
IND vs NZ T20I सीरीज की ट्रॉफी है बहुत खास, टॉस के वक्त मुरली कार्तिक ने बताई बड़ी बात
बुधवार से भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20I सीरीज का आगाज हो गया. इस सीरीज के लिए जो ट्रॉफी बनाई गई है वह बहुत खास है.
Special Trophy for IND vs NZ T20i Series 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज हो गया है. सीरीज का पहला मैच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा है. यहां न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग का निमंत्रण दिया है. भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसके दो बल्लेबाज पहले 3 ओवरों में ही आउट हो गए. खबर लिखे जाने तक भारत ने 8 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 96 रन जोड़ लिए हैं. अभिषेक शर्मा ने अपने चिर-परिचित अंदाज में खेलते हुए 21 गेंद में हाफ सेंचुरी जमा दी है.
5 मैचों की इस सीरीज के लिए भूरे और लाल रंग की चमचमाती ट्रॉफी तैयार की गई है, जो अपने आप में खास है. ज्यादातर मौकों पर मेटल से बनी ट्रॉफी को रखा जाता है. लेकिन इस सीरीज के लिए लकड़ी और लेदर को खास ढंग से डिजाइन कर इस ट्रॉफी को तैयार किया गया है.
इस सीरीज के पहले मैच में टॉस कार्यक्रम का संचालन करने आए पूर्व भारतीय क्रिकेटर मुरली कार्तिक ने जब ट्रॉफी को दिखाते हुए उसकी खासियत बताई तो उसने क्रिकेट फैन्स का दिन मोह लिया. कार्तिक ने बताया कि इस ट्रॉफी को क्रिकेट से रिटायर हो चुके बल्लों और लेदर की गेंदों से बनाया गया है. बल्लों को लकड़ियों औऱ गेंद की लेदर को रिसाइकल कर इस ट्रॉफी को डिजाइन किया गया है. इस ट्रॉफी की खूबसूरती देखते ही बन रही है.
Toss #TeamIndia have been asked to bat first in Nagpur.
Updates ▶️ https://t.co/ItzV352OVv#INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/7iRUCUyYeQ
— BCCI (@BCCI) January 21, 2026
बता दें भारत और न्यूजीलैंड की टीमें इस टी20 सीरीज को 7 फरवरी से शुरू हो टी20 वर्ल्ड कप से ऐन पहले खेल रहे हैं. यह दोनों टीमों के पास टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को परखने और उनमें सुधार करने का आखिरी मौका है. इस सीरीज के बाद दोनों ही टीमें 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की मेजबानी में शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप में खेलने उतरेंगी.
इस मैच की बात करें तो भारत ने यहां अपने दो शीर्ष बल्लेबाजों को शुरुआत में ही गंवा दिया. ओपनिंग बल्लेबाज संजू सैमसन (10) और नंबर 3 पर खेलने आए ईशान किशन (8) रन बनाकर आउट हो गए. दोनों ही बल्लेबाज पावरप्ले में बड़ा स्कोर बनाने के इरादे से बाउंड्रीज जड़ना चाहते थे. संजू को जेमीसन ने रचिन रवींद्र के हाथों आउट कराया, जबकि 15 महीनों बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक कर रहे ईशान किशन जैकब डफी की गेंद पर मार्क चैपमैन को कैच दे बैठे.
