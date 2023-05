चेपॉक स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स (GT) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के पहले क्वालीफायर मैच के बाद सीएसके के सीईओ कासी विश्वनाथन (Kasi Viswanathan) टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) को सांत्वना देते नजर आए. जडेजा और उनकी पत्नी रीवाबा के हालिया ट्वीट ने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा दी. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच के बाद कप्तान धोनी को जडेजा के साथ काफी देर तक बातचीत करते देखा गया था, जहां इस स्पिनर गेंदबाज ने 4 ओवर में 50 रन लुटाए थे.

धोनी के साथ तीखी बहस के बाद जडेजा ने कर्म से जुड़ा एक ट्वीट पोस्ट किया. ऑलराउंडर की पत्नी रीवाबा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पोस्ट किया, “अपना रास्ता अपनाओ.” जिसके बाद ये अटकलें आने लगी कि सीएसके के दोनों टॉप खिलाड़ियों के बीच कुछ विवाद है.