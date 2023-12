नई दिल्ली: शांताकुमारन श्रीसंत और गौतम गंभीर के बीच लीजैंड्स लीग के मुकाबले के दौरान बहुत गर्मागर्म बहस हो गई. गुजरात जायटंस और इंडिया कैपिटल्स के बीच मुकाबले के दौरान दोनों खिलाड़ियों में काफी गर्मागर्मी देखी गई. बुधवार को हुए इस मुकाबले में गंभीर ने श्रीसंत की गेंद पर लगातार छक्का और चौका लगाया. इसके बाद दाएं हाथ का यह पेसर भड़क गया.

श्रीसंत ने इस बारे में अब अपनी राय रखी है. उन्होंने कहा कि गंभीर ने उन्हें मैच के दौरान कुछ ऐसा कहा था जो बहुत बुरा था. इसके बाद ही दोनों में बहस हुई. श्रीसंत ने मैच के बाद इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने कहा, ‘दुर्भाग्य से हम आज का मैच हार गए लेकिन सपॉर्ट और प्यार के लिए धन्यवाद’

उन्होंने कहा, ‘मैं अपने और मिस्टर फाइटर के बीच जो हुआ उस पर चल रही चर्चा को साफ करना चाहता हूं. वह आदमी जो अपने हर साथी से लड़ता रहता है. बिना किसी कारण के ही लड़ता रहता है. यहां तक कि वह अपने सीनियर खिलाड़ियों की भी इज्जत नहीं करता, इसमें वीरू भाई भी शामिल हैं. और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ. बिना मेरे उकसाए, वह मुझे कुछ ऐसा कहते रहे जो बहुत ही बुरा था. कुछ ऐसा जो मिस्टर गौतम गंभीर को नहीं कहना चाहिए था.’

श्रीसंत ने आगे कहा कि उनकी गलती नहीं थी. और जो गंभीर ने उन्हें जो कुछ कहा कि वह अस्वीकार्य था. और गंभीर ने जो कहा है उसे सार्वजनिक तौर पर नहीं कहा जा सकता.

श्रीसंत ने कहा, ‘मेरी यहां बिलकुल भी गलती नहीं है. मैं यहां बात बिलकुल साफ करना चाहता हूं. जो मिस्टर गौती ने कहा, वह देर-सवेर सामने आ ही जाएगा. जो शब्द उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर लाइव में इस्तेमाल किए और जो बातें उन्होंने कही वे स्वीकार्य नहीं हैं. अब लोग मुझे बिना मतलब के नीचा दिखाना चाहते हैं. जो उन्होंने कहा वह नहीं कहना चाहिए. मैं आपको जरूर बताऊंगा उन्होंने क्या कहा.’

View this post on Instagram

श्रीसंत ने कहा, ‘लोगों का प्रतिनिधित्व करने का क्या फायदा है अगर आप अपने सीनियर्स का भी सम्मान नहीं करते? प्रसारण के दौरान भी जब उनसे विराट के बारे में पूछा जाता है, वह कभी उनके बारे में बात नहीं करते. वह किसी और बारे में बात करने लगते हैं. मैं इस बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहता. मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं दुखी हूं और मेरा परिवार दुखी है. मेरे प्रियजन दुखी हैं. और जिस तरह उन्होंने यह कहा… मैंने एक भी बुरी बात या गाली नहीं दी. कुछ भी नहीं. वे लगातार ऐसा कुछ कहते रहे जो वे हमेशा कहते रहते हैं.’

Heated conversation between Gautam Gambhir and S Sreesanth in the LLC. pic.twitter.com/Cjl99SWAWK

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 7, 2023