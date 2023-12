श्रीसंत ने लगाया गौतम गंभीर पर बड़ा आरोप, कहा- उन्होंने मुझे गाली दी, फिक्सर कहा

Sreesanth on Gautam Gambhir: गौतम गंभीर और एस. श्रीसंत के बीच की लड़ाई अब और आगे बढ़ गई है. लीजैंड्स लीग क्रिकेट के सूरत में खेले गए मुकाबले में दोनों के बीच बहुत बुरी बहस हो गई थी. श्रीसंत ने आरोप लगाया था कि गंभीर ने उनके खिलाफ बहुत बुरी भाषा का उपयोग किया था. श्रीसंत ने कहा था कि गंभीर ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया था जो सार्वजनिक रूप से दोहराई नहीं जा सकती. पू्र्व तेज गेंदबाज ने गंभीर को ‘मिस्टर फाइटर’ कहा था.

श्रीसंत ने कहा कि गंभीर अपने साथी खिलाड़ियों और सीनियर्स की इज्जत नहीं करते. इनमें वीरेंद्र सहवाग और विराट कोहली भी शामिल हैं.

Smile when the world is all about attention! pic.twitter.com/GCvbl7dpnX

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) December 7, 2023