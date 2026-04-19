Hindi Cricket Hindi

Srh Beat Csk 10 Runs Ipl 2026 Abhishek Sharma Records

SRH की शानदार जीत! 10 रन से हराकर CSK को दिया बड़ा झटका

IPL 2026 SRH vs CSK: हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रन से हराया. जानिए इस पूरे मैच का हाइलाइट्स और पूरा स्कोरकार्ड.

आईपीएल – 2026 में आज यानी शनिवार (18 अप्रैल, 2026) के मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 10 रनों से हराया. राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 195 रनों का लक्ष्य पूरा करने उतरी टीम सीएसके 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 184 रन ही बना सकी. यह एसआरएच की इस सीजन की तीसरी जीत है.

CSK की खराब शुरुआत

195 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही. संजू सैमसन बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 3 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद दूसरे विकेट के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने आयुष म्हात्रे के साथ मिलकर 51 रनों की अहम साझेदारी निभाई.

ऋतुराज 13 गेंदों में 19 रन बनाने के बाद आउट हुए. वहीं, म्हात्रे ने 13 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौके और एक छक्के की मदद से 30 रन बनाए. मैथ्यू शॉर्ट ने 34 रनों का योगदान दिया. सरफराज खान अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे और वह 19 गेंदों में 25 रन बनाकर ईशान मलिंगा का शिकार बने.

शिवम दुबे का 21 रनों का योगदान

डेवाल्ड ब्रेविस को शिवांग कुमार ने बिना खाता खोले पवेलियन भेजा. वहीं, शिवम दुबे को 21 रनों के स्कोर पर साकिब हुसैन ने क्लीन बोल्ड किया. जेमी ओवरटन 15 गेंदों में 16 रन बनाने के बाद प्रफुल्ले हिंगा का शिकार बने. अंशुल कंबोज 8 गेंदों में 13 रन बनाकर नाबाद रहे. गेंदबाजी में एसआरएच की तरफ से ईशान मलिंगा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 29 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 विकेट निकाले. शिवांग कुमार और साकिब हुसैन ने एक-एक विकेट अपने नाम किया.

अभिषेक शर्मा ने 59 रन बनाए

इससे पहले टॉस गंवाने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद को अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने दमदार शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 75 रन जोड़े. हेड 20 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अभिषेक ने महज 22 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से 59 रन बनाए. वहीं, कप्तान ईशान किशन बिना खाता खोले मुकेश चौधरी का शिकार बने. हेनरिक क्लासेन ने 39 गेंदों में 59 रनों की शानदार पारी खेली. क्लासेन ने अपनी इस पारी में 6 चौके और 2 छक्के लगाए.

CSK की इस सीजन की चौथी हार

अनिकेत वर्मा 2 रन ही बना सके, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी ने 12 और सलिल अरोड़ा ने 13 रन बनाए. लिविंगस्टन एक रन ही बना पाए, तो शिवांग कुमार ने 12 रनों का योगदान दिया. गेंदबाजी में सीएसके की तरफ से अंशुल कंबोज और जेमी ओवरटन ने 3-3 विकेट चटकाए. वहीं, मुकेश चौधरी ने 2 विकेट अपने नाम किए. यह सीएसके की इस सीजन की छठे मुकाबले में चौथी हार है.

Add India.com as a Preferred Source

(इनपुट-एजेंसी के साथ)