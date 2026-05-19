धोनी की टीम को बड़ा झटका, हैदराबाद ने जीतकर प्लेऑफ का टिकट किया कन्फर्म

आईपीएल 2026 के 63वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने शानदार प्रदर्शन करते हु

Published date india.com Published: May 19, 2026 12:00 AM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com twitter india.com
धोनी की टीम को बड़ा झटका, हैदराबाद ने जीतकर प्लेऑफ का टिकट किया कन्फर्म

आईपीएल 2026 के 63वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चेन्नई को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ का टिकट पक्का कर लिया है. मैच खत्म होते ही हैदराबाद के खिलाड़ियों और फैंस की खुशी देखने लायक थी. दूसरी तरफ चेन्नई के लिए यह हार बेहद निराशाजनक साबित हुई, क्योंकि टीम अब लगभग प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है. इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस को भी प्लेऑफ में जगह मिल गई. अब टूर्नामेंट के तीन स्पॉट लगभग तय हो चुके हैं और बाकी टीमों के बीच मुकाबला और ज्यादा रोमांचक हो गया है.

CSK ने दिया था 181 रन का लक्ष्य

पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 180 रन बनाए. टीम की शुरुआत ज्यादा मजबूत नहीं रही, लेकिन बीच के ओवरों में बल्लेबाजों ने पारी संभाली. कार्तिक शर्मा ने 32 रन की उपयोगी पारी खेली, जबकि डेवाल्ड ब्रेविस ने तेजी से बल्लेबाजी करते हुए 44 रन बनाए. हैदराबाद की ओर से कप्तान पैट कमिंस ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए और चेन्नई को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोक दिया. उनकी सटीक गेंदबाजी मैच का बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई.

इशान किशन ने खेली मैच जिताने वाली पारी

181 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत थोड़ी धीमी रही. अभिषेक शर्मा 26 रन बनाकर आउट हुए, जबकि ट्रैविस हेड जल्दी पवेलियन लौट गए. लेकिन इसके बाद ईशान किशन ने जिम्मेदारी संभाली और शानदार बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंदों में 70 रन ठोक दिए. उनकी इस पारी में 3 चौके और 7 लंबे छक्के शामिल रहे. ईशान ने मैदान के चारों ओर शॉट लगाए और चेन्नई के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा. उनके साथ हेनरिक क्लासेन ने भी 47 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली. दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी ने मैच पूरी तरह हैदराबाद की तरफ मोड़ दिया.

चेन्नई करता रहा वापसी की कोशिश

CSK के गेंदबाजों ने बीच में वापसी की कोशिश जरूर की. मुकेश चौधरी ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट झटके, जबकि नूर अहमद और अंशुल कंबोज को भी एक-एक सफलता मिली. हालांकि, लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं था और हैदराबाद के बल्लेबाज लगातार रन बनाते रहे. आखिरी ओवरों में कुछ विकेट गिरने के बावजूद टीम ने 19 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया. सलिल अरोड़ा और आर स्मरण ने आखिर तक टिककर टीम को जीत दिला दी. इस मुकाबले में हैदराबाद की बल्लेबाजी ज्यादा संतुलित नजर आई.

प्लेऑफ की तस्वीर हुई साफ

इस जीत के बाद आईपीएल 2026 की प्लेऑफ रेस और ज्यादा दिलचस्प हो गई है. SRH ने शानदार अंदाज में क्वालीफाई कर लिया है, जबकि चेन्नई की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है. हैदराबाद की टीम पूरे सीजन में आक्रामक क्रिकेट खेलती नजर आई और बड़े मैचों में खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी भी निभाई. दूसरी तरफ चेन्नई की टीम कई मुकाबलों में अच्छी शुरुआत के बावजूद मैच खत्म करने में सफल नहीं रही. अब फैंस की नजर बाकी बचे मुकाबलों पर रहेगी, जहां प्लेऑफ की आखिरी जगह के लिए जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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